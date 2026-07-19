به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان عصر یکشنبه در نشست بررسی اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای استان با اشاره به نقش مردم در حفظ آرامش و انسجام اجتماعی، اظهار کرد: مردم استان از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، نقش تاب‌آوری اجتماعی را به‌خوبی ایفا کرده‌اند و آمادگی کامل خود را برای مقابله با هرگونه تهدید، حتی تهدیدهای زیرساختی، نشان داده‌اند.

وی افزود: این همراهی اجتماعی بیانگر درک عمیق مردم از شرایط کشور است و اگرچه این موضوع صرفاً حاصل اقدامات مدیریتی و فرهنگی نیست، اما مردم با شناخت صحیح از شرایط، آمادگی لازم برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود را دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فعالیت قرارگاه فرهنگی و رسانه‌ای استان، گفت: به دستور استاندار و با مدیریت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، تاکنون ۱۷ نشست این قرارگاه برگزار شده و تمامی تصمیمات مربوط به برگزاری اجتماعات شبانه، برنامه‌های فرهنگی، هنری، سخنرانی‌ها و مواکب در این مجموعه اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد در حوزه وحدت اجتماعی و سیاسی از جایگاه مطلوبی برخوردار است، تصریح کرد: استان ما در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور، فضای همدلی و انسجام قابل توجهی را تجربه کرده و کمتر شاهد طرح دیدگاه‌های تفرقه‌افکن از تریبون‌های مختلف بوده‌ایم که این مهم حاصل همراهی مردم و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه در حوزه فرهنگ و رسانه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از همراهی رسانه‌های استان در رویدادهای اخیر قدردانی کرد و گفت: بخش عمده رسانه‌های استان در کنار دولت و حاکمیت، نقش مسئولانه‌ای در اطلاع‌رسانی ایفا کردند، هرچند در موارد محدودی نیز با رسانه‌های دارای عملکرد ناهمسو، مطابق قانون برخورد شده است.

وی با اشاره به حجم تولیدات فرهنگی و هنری در ماه‌های اخیر، افزود: در حوزه‌های موسیقی، هنرهای تجسمی، نمایش و سایر رشته‌های هنری، حجم تولیدات به اندازه‌ای بوده که می‌توان آن را معادل چندین سال فعالیت فرهنگی دانست. این آثار به‌عنوان بخشی از اسناد فرهنگی استان در آرشیو نگهداری می‌شوند.

درخشان در پایان با قدردانی از رویکرد استاندار کهگیلویه و بویراحمد در مدیریت شرایط، اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی، هیچ‌یک از فعالیت‌های اجرایی، عمرانی، فرهنگی و خدماتی استان متوقف نشد و با تأکید استاندار، روند اجرای پروژه‌های عمرانی، تأمین معیشت مردم و سایر برنامه‌های توسعه‌ای بدون وقفه ادامه یافت.

وی اضافه کرد: استمرار فعالیت‌های اجرایی در کنار تولیدات گسترده فرهنگی و هنری، بیانگر عزم جدی مدیریت استان برای تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش تاب‌آوری عمومی و حفظ انسجام ملی در شرایط حساس کنونی است.