به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی صبح یکشنبه در نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان با قدردانی از استاندار، اظهار کرد: پیام اخیر مقام معظم رهبری دقیقاً در راستای دستورالعمل ابلاغی مدیریت محلمحور است و ضمن تأیید عملکرد قوای سهگانه و روند پیشرفت کشور، بر حفظ شأن مسئولان و پاسخگویی منطقی و منصفانه به مطالبات مردم تأکید دارد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در این پیام بر دو محور اساسی حفظ انسجام ملی و استمرار اتحاد مقدسی که به برکت خون شهدا شکل گرفته است، همراه با دشمنشناسی و توجه به شرایط روز کشور، بهعنوان راهبردهای مهم مدیریتی تأکید ویژه داشتهاند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامهریزی استان برای خروج از روزمرگی در سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: با وجود حجم بالای جلسات و مطالبات مردمی، در حوزه اجتماعی سه آسیب اولویتدار استان شامل خودکشی، طلاق و مسائل مرتبط با ازدواج و فرزندآوری و همچنین سوءمصرف مواد مخدر، بهویژه در حوزههای صنعتی، شناسایی و در دستور کار قرار گرفته است.
محمدی ادامه داد: برای مقابله با پدیده خودکشی، طرحی ششساله تدوین شده که پس از تصویب در کارگروه اجتماعی و شورای برنامهریزی استان، برای تأمین اعتبار به مراجع ملی ارسال شده است.
وی با اشاره به نتایج اقدامات انجامشده در این حوزه، خاطرنشان کرد: فعالسازی شورای فرهنگ عمومی در شهرستانها، همکاری دانشگاه علوم پزشکی و اجرای برنامههای پیشگیرانه، موجب شد در سال گذشته آمار خودکشی در استان ۲۱ درصد کاهش یابد.
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین چهار عامل اصلی تابآوری و ثبات سیاسی کشور را رهبری حکیمانه، حضور میدانی مردم، توانمندی نیروهای مسلح و دیپلماسی هوشمندانه عنوان کرد و گفت: این مؤلفهها بهصورت مکمل در کنار یکدیگر، اقتدار و امنیت ملی را تضمین میکنند.
وی در ادامه با اشاره به تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی ایران، بر ضرورت سیاستگذاری جامع و فراگیر تأکید کرد و افزود: دولت باید در تصمیمگیریها همه جریانهای سیاسی، اقوام و مذاهب را مورد توجه قرار دهد تا زمینه تقویت انسجام ملی، افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی فراهم شود.
محمدی یادآور شد: توجه به این ظرفیتهای متنوع، زمینهساز افزایش کارآمدی نظام و تقویت همبستگی ملی خواهد بود و رویکردهای مطرحشده از سوی مدیریت ارشد استان نیز در همین چارچوب و با هدف حفظ یکپارچگی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دنبال میشود.
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