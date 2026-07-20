به گزارش خبرگزاری مهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لردگان با همراهی انجمن ادبی صبای فلارد، نخستین جشنواره منطقه‌ای شعر بلوط را در راستای حمایت از محیط زیست و حفظ ارزش‌های طبیعی و در قالب‌های شعر سنتی به میزبانی شهرستان فلارد برگزار می‌کند.

بخش‌های جشنواره در دو بخش بلوط شامل حمایت از بلوط، چگونگی حفظ و نگهداری بلوط، فلارد زیستگاه بلوط و ...) بخش ویژه با موضوع شهدا اعلام شده است.

علاقه‌مندان آثار خود در قالب‌های غزل، قصیده، غزل مثنوی، مثنوی و دیگر قالب‌های کلاسیک شعر فارسی به دبیرخانه ارسال کنند.

گستره جشنواره منطقه‌ای «شعر بلوط» در چهارمحال و بختیاری شامل استان‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس، لرستان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد است.

هنرمندان و شاعران تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را از طریق شماره 09919348321 در پیام‌رسان‌های ایتا، روبیکا و بله ارسال کنند.