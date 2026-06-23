به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت شهری پایتخت پا به پای شهرداری تهران خدمات گوناگونی را به شهروندان ارائه داده است که شهرداری مناطق در این زمینه نقش ویژهای دارند، در این بسته خبری اخبار شهرداری مناطق را میخوانید.
سیدمحمد رحیم مرتضوی شهرداری منطقه۱۳، شهردارمنطقه با اعلام اینکه ۸۰ کیلومتر آبرسانی زیرسطحی در این بوستان انجام شده است، اظهار کرد: پیش از این، آبیاری درختان بوستان متکی به بارندگی و آبیاری سنتی بود اما امروز ۱۰ مخزن آب در بالادست اراضی سرخه حصار وجود دارد.
وی افزود: اواخر سال گذشته قراردادی منعقد شدکه بر اساس آن آب از چاهها به مخازن منتقل و آبرسانی به درختان به صورت آبیاری قطرهای انجام میشود.
مرتضوی از پیشبینی کاشت ۳۵ هزار نهال در بوستان سرخهحصار در سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: تلاش ما این است که با کاشت گونههای متنوعتر و افزایش چشمگیر تعداد درختان، بوستان جنگلی سرخهحصار را به فضایی سرسبزتر، پایدارتر و باکیفیتتر از گذشته تبدیل کنیم.
جمعآوری بیش از ۲ هزار کیلوگرم پسماند از دو گاراژ تفکیک غیرمجاز در خلازیر
مهدی احمد مهرابی، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۱۹، با اعلام این خبر گفت: در راستای ارتقای بهداشت عمومی، حفظ محیط زیست و مقابله با فعالیتهای غیرمجاز، عملیات پاکسازی دو گاراژ تفکیک غیرمجاز پسماند خشک در محدوده ناحیه ۳ به اجرا درآمد.
وی افزود: این گاراژها در خیابان اسدآبادی، کوچه سوم و همچنین خلازیر میانی، کوچه رضوان شناسایی شده بودند که با حضور عوامل اجرایی و بهرهگیری از تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز، پسماندها و ضایعات انباشتهشده از محل جمعآوری و به مراکز مجاز منتقل شد.
مهرابی ادامه داد: در جریان این عملیات، بیش از ۲ هزار و ۲۳۰ کیلوگرم پسماند خشک و ضایعات از این دو گاراژ تفکیک غیرمجاز جمعآوری شد که نقش مؤثری در کاهش آلودگیهای محیطی، ارتقای بهداشت عمومی و بهبود سیمای شهری محدوده خلازیر داشته است.
وی تأکید کرد: طرح ساماندهی گاراژهای تفکیک غیرمجاز پسماند با هدف حفظ سلامت شهروندان، ارتقای کیفیت محیط شهری و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی به صورت مستمر در منطقه دنبال میشود.
استقرار گشتهای ۲۴ ساعته خدمات اجتماعی در سطح شهر تهران طی ایام تاسوعا و عاشورای حسینی
یوسف مقدمی معاون خدمات اجتماعی، با اشاره به آمادگی کامل نیروهای عملیاتی، اظهار داشت: فعالیت گشتهای فوریت خدمات اجتماعی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی بهصورت ۲۴ ساعته و در سراسر سطح شهر تهران ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: تمرکز اصلی این گشتها در ایام عزاداری، شناسایی و رسیدگی به افراد آسیبدیده اجتماعی در سطح شهر است.
مقدمی افزود: علاوه بر پاسخگویی به پیامهای شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷، این تیمهای عملیاتی بهطور ویژه در اطراف امامزادهها، مساجد و هیئتهای مذهبی مستقر خواهند شد تا در صورت مشاهده افراد آسیبدیده، اقدامات لازم جهت ساماندهی و هدایت آنها به مراکز مربوطه انجام گیرد.
بسیج امکانات منطقه ۱۱ برای آیین وداع با رهبر شهید ایران اسلامی
مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به پیشبینی ورود گسترده زائران از نقاط مختلف کشور گفت: «با توجه به برگزاری چهار جلسه قبلی، برآورد ما این است که از استانهایی همچون قم، قزوین، خراسان رضوی و خراسان شمالی جمعیت قابل توجهی وارد تهران خواهند شد و بخش زیادی از این جمعیت در محدوده منطقه ۱۱ اسکان داده میشوند.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای گستردهای برای اسکان در سطح منطقه در حال آمادهسازی است، افزود: «پیشبینی اولیه ما اسکان حدود ۱۳۰ هزار نفر در منطقه ۱۱ است و برای این منظور از ظرفیت مساجد، حسینیهها، مدارس، سولهها، سالنهای ورزشی، بوستانها و زمینهای چمن مصنوعی بهصورت همزمان استفاده خواهد شد.
شهردار منطقه ۱۱ همچنین با اشاره به آمادهسازی زیرساختهای خدماتی اظهار کرد: در حوزه خدمات شهری، افزایش تعداد سرویسهای بهداشتی سیار، تأمین آب شرب، استقرار تانکرهای آب، تقویت روشنایی معابر بهویژه در محدوده میدان انقلاب اسلامی و استفاده از پارکینگها، پایانههای شهری و پاساژها برای مدیریت و استقرار جمعیت در دستور کار قرار گرفته است.
قمی با تأکید بر هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و نواحی منطقه گفت: «تمامی ظرفیتهای مدیریتی، اجرایی و مردمی منطقه ۱۱ با محوریت نواحی فعال شده تا خدمات اسکان، پذیرایی، پشتیبانی و مدیریت جمعیت در بالاترین سطح ممکن ارائه شود.
وی در پایان تصریح کرد: منطقه ۱۱ با بهرهگیری از ظرفیت مساجد، مراکز مذهبی، مجموعههای ورزشی، پاساژها و مشارکت گروههای مردمی، آمادگی کامل برای میزبانی از عزاداران این مراسم ملی و مذهبی را دارد.
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