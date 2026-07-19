«زیستِ اثر» روایت زندگی از دریچه رنگ و بوم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، نمایشگاه گروهی نقاشی «زیستِ اثر» با نمایش ۲۷ اثر و با نمایشگاهگردانی آرزو مؤمنیاصل، ۲۶ تیر افتتاح شده و تا ۳۱ تیر در نگارخانه کلک خیال فرهنگسرای اخلاق ادامه دارد.
نمایشگاه گروهی نقاشی «زیستِ اثر» با نمایشگاهگردانی آرزو مؤمنیاصل، همهروزه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در نگارخانه کلک خیال فرهنگسرای اخلاق میزبان علاقهمندان به هنرهای تجسمی خواهد بود.
این نمایشگاه با ارائه ۲۷ اثر نقاشی با تکنیک رنگروغن و موضوع آزاد، تلاشی است برای روایت پیوند میان هنر و زندگی؛ جایی که هر اثر فراتر از یک تصویر، بازتابی از تجربههای زیسته، احساسات، خاطرات و جهان درونی خالق خود به شمار میرود. آثار حاضر با رویکردها و نگاههای متنوع هنری، زبان مشترکی از احساس، اندیشه و خلاقیت را پیش روی مخاطبان قرار میدهند.
در این رویداد هنری، آثاری از هنرمندان مرضیه بمانیپور، ابوالفضل کمصدا آرانی، حسین صداقت و مونا میرزایی و جمعی دیگر از هنرمندان به نمایش درمیآید.
علاقهمندان میتوانند از ۲۶ تا ۳۱ تیر، همهروزه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ با حضور در نگارخانه کلک خیال فرهنگسرای اخلاق از این نمایشگاه بازدید کنند.
نظر شما