«شاخه همخون» به نیاوران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه نقاشی با عنوان «شاخه همخون» با نمایش آثاری از فریبا میریان، روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای نیاوران افتتاح میشود.
این رویداد با نمایشگاهگردانی مریم روشنفکر، شامل ۴۱ اثر با تکنیک ترکیب مواد روی بوم، مجموعهای است که در آن طبیعت، خاطره، خیال و تجربه زیسته هنرمند در قالب منظرههایی لایهمند، مهآلود و حافظهمحور بازآفرینی شدهاند. درختان در این آثار تنها عناصر طبیعی نیستند، بلکه به نشانههایی از ریشه، تبار، پناه، استمرار و پیوند انسان با جهان درونی و بیرونی بدل میشوند.
فریبا میریان، نقاشی را بهصورت کلاسیک نزد استادانی چون علی فرامرزی و عباس کاتوزیان آموخته است. همچنین برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی در تهران و لندن، شرکت در بیش از ۲۶ نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از کشور را نیز در کارنامه هنری خود دارد.
نمایشگاه «شاخه همخون» روز پنجشنبه ۲۱ خرداد، از ساعت ۱۶ افتتاح میشود و تا ۲۵ خرداد، روزهای عادی از ساعت ۱۰ و روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۹ میزبان علاقهمندان در فرهنگسرای نیاوران است.
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