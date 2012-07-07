برداشت آلبالو از باغات جلفا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، رضا مظلومی صبح امروز شنبه در این خصوص افزود: امسال بیش از یکهزار تن آلبالوی مرغوب از باغات واقع در روستاهای لیوارجان، سیه سران و دشت وسیع و حاصلخیز گوردیان برداشت می شود.



وی سطح زیر کشت آلبالو در این شهرستان را 180 هکتار اعلام و تصریح کرد: از هر هکتار به طور متوسط 8 تن محصول آلبالو برداشت می شودو این میزان در برخی باغات تا 12 تن نیز می رسد.



مظلومی افزود: محصول تولید شده به قیمت 12تا 14 هزار ریال توسط مراکز خرید مستقر در سطح شهرستان خریداری و برای فرآوری به کارخانجات تولید آب میوه در سایر شهرها ارسال می شود.



مدیر جهاد کشاورزی جلفا اظهار داشت: با آغاز کشت باغات دردشت وسیع گلفرج طی سال جاری، میزان تولید انواع محصولات درختی از جمله زردآلو و آلبالو در این شهرستان به مراتب افزایش خواهد یافت.



مظلومی در این خصوص نبود سردخانه، صنایع تبدیلی و محصولات باغی و هزینه زیاد کارگری در امر برداشت در این شهرستان را از مشکلات اساسی باغداران برشمرد.



وی برگزاری کلاس های آموزشی برای باغداران و توزیع به موقع کود شیمیایی و سموم را از حمایت های دولت از باغداران بیان کرد و گفت: استفاده از روش های کم هزینه مانند برداشت ماشینی در افزایش سطح زیر کشت این محصول تاثیر دارد.



شهرستان جلفا به واسطه وجود دشت یک هزارو 850 هکتاری گوردیان و نیز بهره مندی از آب رودخانه ارس طی سالهای اخیر به عنوان یکی از مراکز عمده تولید میوه در سطح آذربایجان شرقی تبدیل شده است.



زردآلو، آلبالو، سیب، انگور، انار، گردو همه ساله از باغات این شهرستان به صورت نوبرانه تولید و روانه بازار مصرف می شود.



شهرستان جلفا با 54 هزار نفر جمعیت در فاصله 146 کیلومتری تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع شده و با جمهوری خود مختار نخجوان و جمهوری ارمنستان از طریق رودخانه مرزی ارس هم مرز است.