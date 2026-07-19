  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

دستگیری ۳ عامل نزاع در بروجرد

دستگیری ۳ عامل نزاع در بروجرد

بروجرد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری سه عامل نزاع در شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع یک درگیری در یکی از میادین شهرستان بروجرد، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند و با انجام اقدامات پلیسی، سه نفر از عاملان اصلی این نزاع را شناسایی و دستگیر کردند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این نزاع بر سر اختلافات شخصی رخ‌داده و در جریان این حادثه سه نفر با استفاده از چوب و سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده و در این راستا موجبات برهم‌زدن نظم عمومی شده بودند.

مأموران انتظامی دراین‌رابطه، دو دستگاه خودروی مرتبط با این افراد را توقیف کردند.

متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6892664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها