دستگیری ۳ عامل نزاع در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع یک درگیری در یکی از میادین شهرستان بروجرد، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند و با انجام اقدامات پلیسی، سه نفر از عاملان اصلی این نزاع را شناسایی و دستگیر کردند.
بررسیهای اولیه نشان میدهد این نزاع بر سر اختلافات شخصی رخداده و در جریان این حادثه سه نفر با استفاده از چوب و سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده و در این راستا موجبات برهمزدن نظم عمومی شده بودند.
مأموران انتظامی دراینرابطه، دو دستگاه خودروی مرتبط با این افراد را توقیف کردند.
متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
نظر شما