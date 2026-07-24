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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۴

پیام تسلیت امام جمعه اردبیل به مناسبت درگذشت اکبر عبدی

پیام تسلیت امام جمعه اردبیل به مناسبت درگذشت اکبر عبدی

اردبیل - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با صدور پیامی، درگذشت اکبر عبدی، هنرمند بزرگ اردبیلی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت‌الله سیدحسن عاملی به مناسبت درگذشت اکبر عبدی هنرمند اردبیلی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

با کمال تاسف و تحسر از ارتحال هنرمند بزرگ ایران زمین و افتخار بزرگ اردبیل آقای اکبر عبدی باخبر شدیم.

او در زمره شخصیت های هنری مورد توجه رهبر شهید بود.ملاحت نقش، جذابیت سلوک، دوری از تکلف و تصنع در نقش ها و قدرت تصرف در واقعیت نقش ها و حسن استفاده از هنر طنز و پل ساختن آن برای ورود به زندگی انسان ها و خلق تبسم در لب ها و سرور در دل ها و برق در چشم ها از ممیزه های بزرگ او بود.

طبعاً او نسخه منحصر به فرد بود و دیگر تکرار نخواهد شد او به حق یک سرمایه بزرگ هنری بود و می توانست کاروانی از دل ها را با خود همراه کند.

این عزیز حکایتی از استعداد بزرگ خطه اردبیل و خاک فضیلت پرور دیار شاه اسماعیل صفوی است او با خاطرات بسیار شیرین در یاد هر ایرانی هنردوست زنده خواهد ماند.

ابراز ارادت او به ساحت منیع رهبر شهید نشان از بصیرت بلند و تجلی عشق او به عزت و اقتدار کشور بود.

به روح این هنرمند عزیز درود می فرستیم و از خدای متعال برای او مغفرت و رحمت و علو درجات و برای خانواده محترم، آرامش، طمانینه و خلفیت خداوندی را مسالت دارم.

سید حسن عاملی
۲ مرداد ۱۴۰۵
۹ صفر ۱۴۴۸

کد مطلب 6897943

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