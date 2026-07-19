به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل اکبری ظهر یکشنبه در همایش ملی «حکمرانی جمعیت و خانواده» که با حضور مدیران استانی حوزههای علمیه در مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت راهبردی مسئله جمعیت اظهار کرد: اگرچه ساختار جمعیتی کشور هنوز از ظرفیت رشد برخوردار است، اما ادامه روند کنونی میتواند در سالهای آینده ایران را با پدیده سالمندی جمعیت مواجه کند.
وی با بیان اینکه حفظ جمعیت پایه در خانوادههای مسلمان ضرورتی راهبردی است، گفت: سیاستهای مرتبط با جمعیت زمانی به نتیجه خواهد رسید که از مرحله تدوین و ابلاغ فراتر رفته و در قالب فرهنگ عمومی در جامعه نهادینه شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: سیاستهای کلی جمعیت زمانی اثربخش خواهد بود که با اجرای مستمر، تبیین صحیح و همراهی نهادهای فرهنگی و اجتماعی، به یک باور عمومی در میان مردم تبدیل شود.
وی اظهار کرد: صرف تصویب سیاستها و قوانین برای حل مسائل جمعیتی کافی نیست و استمرار در اجرای برنامهها و تکرار مفاهیم صحیح، زمینه شکلگیری فرهنگ عمومی را فراهم میکند.
سیاستهای جمعیتی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود
اکبری با اشاره به سیاستهای کلی جمعیت گفت: رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت، مسیر روشنی را پیش روی کشور قرار دادند، اما اهمیت این موضوع آنگونه که شایسته بود برای همه بخشهای اجرایی و تصمیمگیر تبیین نشد.
وی افزود: هر سیاستی زمانی موفق خواهد بود که ابتدا به راهبرد اجرایی تبدیل شود و سپس با استمرار و تکرار، جایگاه خود را در فرهنگ عمومی جامعه پیدا کند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به سابقه مباحث جمعیتی در اندیشه غرب اظهار کرد: طی چند قرن گذشته، اندیشمندان غربی دیدگاههای مختلفی درباره جمعیت، خانواده و ساختار اجتماعی ارائه کردهاند که بخشی از آنها بر سیاستهای جمعیتی کشورهای غربی و برخی اسناد بینالمللی تأثیر گذاشته است.
وی ادامه داد: بررسی این دیدگاهها نشان میدهد که نگاه غرب به مسئله جمعیت، خانواده و هویت اجتماعی، در دورههای مختلف دستخوش تغییرات اساسی شده است.
ازدواج باید در سیاستهای جمعیتی جایگاه محوری داشته باشد
اکبری با اشاره به برخی نظریههای مطرح شده درباره جمعیت گفت: دیدگاههایی از سوی برخی متفکران درباره جمعیت، خانواده و رشد انسانی مطرح شده که هر یک آثار خود را بر سیاستگذاریهای جمعیتی بر جای گذاشتهاند.
وی افزود: در برخی اسناد بینالمللی، عواملی همچون باروری، فرزندآوری، مهاجرت و مرگ به عنوان مؤلفههای اثرگذار بر جمعیت مورد توجه قرار گرفته، اما جایگاه ازدواج به عنوان مهمترین بستر شکلگیری خانواده و فرزندآوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأکید کرد: هر برنامهای که به دنبال اصلاح روندهای جمعیتی است، باید جایگاه ازدواج را به عنوان رکن اصلی تشکیل خانواده و استمرار نسل مورد توجه قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: تقویت فرهنگ ازدواج و حمایت از تشکیل خانواده، زمینهساز افزایش فرزندآوری و پایداری ساختار جمعیتی کشور خواهد بود.
ترویج ازدواج و پیشگیری از سقط جنین ضروری است
اکبری با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: همه دستگاههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی باید برای نهادینهسازی این فرهنگ در جامعه نقشآفرینی کنند.
وی گفت: پیشگیری از سقط جنین نیز یکی از موضوعات مهم در سیاستهای جمعیتی به شمار میرود و توجه به این مسئله میتواند در حفظ ظرفیتهای جمعیتی کشور مؤثر باشد.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: توجه همزمان به فرهنگسازی، حمایت از خانواده، تقویت ازدواج و صیانت از فرزندآوری، از مهمترین الزامات تحقق اهداف سیاستهای کلی جمعیت و حفظ پویایی جامعه در سالهای آینده است.
قم- استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: اگر سیاستهای جمعیتی بهدرستی اجرا و به فرهنگ عمومی تبدیل نشود، ایران در سالهای آینده با چالش سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل اکبری ظهر یکشنبه در همایش ملی «حکمرانی جمعیت و خانواده» که با حضور مدیران استانی حوزههای علمیه در مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت راهبردی مسئله جمعیت اظهار کرد: اگرچه ساختار جمعیتی کشور هنوز از ظرفیت رشد برخوردار است، اما ادامه روند کنونی میتواند در سالهای آینده ایران را با پدیده سالمندی جمعیت مواجه کند.
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