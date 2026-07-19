آمادگی مدارس غیردولتی کردستان برای سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علیپناه بعدازظهر یکشنبه در سومین جلسه ستاد استانی پروژه مهر مدارس و مراکز غیردولتی کردستان که در محل اداره مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش استان برگزار شد، اظهار کرد: پروژه مهر نقش مهمی در فراهمسازی شرایط مطلوب برای آغاز سال تحصیلی دارد و در حوزه مدارس و مراکز غیردولتی نیز برنامهریزیهای لازم با محوریت نظارت، توانمندسازی، کیفیتبخشی و ساماندهی فرآیندها انجام شده است.
وی افزود: کمیته داخلی پروژه مهر در سطح استان، مناطق و نواحی تشکیل شده و ابلاغ اعضای کمیتهها، برگزاری نشستهای تخصصی با کارگروههای مرتبط و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی به مناطق و نواحی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: استفاده از ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش و بهرهگیری از مشارکت سایر دستگاهها و نهادها از دیگر برنامههای پیشبینی شده در راستای اجرای مطلوب پروژه مهر است.
تأیید صلاحیت ۵۶۰ نیروی آزاد برای فعالیت در مدارس غیردولتی
علیپناه با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی، گفت: صلاحیت عمومی ۵۶۰ نیروی آزاد متقاضی فعالیت در مدارس و مراکز غیردولتی استان کردستان برای سال تحصیلی جدید تأیید شده است.
وی افزود: گزینش دقیق و تخصصی نیروها از الزامات مهم برای تضمین سلامت محیط تعلیم و تربیت و ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی است و با تأیید صلاحیت این افراد، زمینه فعالیت آنان در مدارس و مراکز غیردولتی فراهم شده است.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش کردستان، توانمندسازی کارکنان و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی را از دیگر اولویتهای این اداره عنوان کرد و گفت: توسعه آموزشهای نوین، بهویژه آموزشهای مرتبط با هوش مصنوعی برای معلمان و دانشآموزان و ساماندهی نیروهای شاغل در مدارس و مراکز غیردولتی در سال تحصیلی پیشرو دنبال میشود.
تقویت نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی کردستان
علیپناه همچنین از اجرای مجموعهای از برنامههای نظارتی و حمایتی در راستای پروژه مهر خبر داد و اظهار کرد: بهروزرسانی ابلاغ اعضای شورای نظارت و کمیتههای تعیین شهریه، تقویت شورای هماهنگی مؤسسان، بازدید مستمر از مدارس و مراکز غیردولتی و پیگیری تأیید و تمدید فضاهای آموزشی از جمله این اقدامات است.
وی ادامه داد: صدور مجوز راهاندازی مدارس تا پایان مردادماه، ساماندهی فرآیند شهریه و رسیدگی به درخواستها و شکایات مردمی نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش کردستان، توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، اجرای برنامههای تربیتی و فرهنگی، پیگیری فعالیتهای تابستانی مدارس، توسعه آموزشهای فنیوحرفهای و کاردانش و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات را از دیگر محورهای برنامههای این اداره در سال جاری برشمرد.
علیپناه در پایان خاطرنشان کرد: هدف مجموعه مدارس و مراکز غیردولتی استان، فراهم کردن محیطی باکیفیت، پویا و استاندارد برای تعلیم و تربیت دانشآموزان و ایجاد شرایط مناسب برای آغاز شایسته سال تحصیلی جدید است.
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