ثبت بیش از ۹۰۰ مورد بازرسی استاندارد در کردستان طی بهار ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سحری بعداز ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: برنامههای نظارتی ادارهکل استاندارد کردستان در سه ماهه نخست سال جاری با تمرکز بر واحدهای تولیدی، صنایع مختلف و بازار استان دنبال شد و در مجموع ۹۰۶ عملیات بازرسی و نظارت به ثبت رسید.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این اقدامات به بازرسیهای فنی از واحدهای تولیدی اختصاص داشت و در این مدت ۴۲۱ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی استان انجام شد.
مدیرکل استاندارد کردستان ادامه داد: در چارچوب طرحهای نظارتی امین نیز ۴۸۱ مورد بازرسی از واحدهای فعال در حوزههای صنایع غذایی، بهداشتی، فلزی و غیرفلزی صورت گرفت تا روند تولید و عرضه محصولات از منظر رعایت الزامات استاندارد مورد بررسی قرار گیرد.
سحری با اشاره به سایر اقدامات تخصصی این ادارهکل عنوان کرد: در بهار امسال یک مورد بازرسی تخصصی از واحدهای تولیدکننده دارای نشان حلال انجام شد و سه مورد پایش معیار مصرف انرژی نیز در صنایع انرژیبر مشمول مقررات استاندارد به اجرا درآمد.
وی با بیان اینکه کنترل کیفیت محصولات نیازمند انجام آزمایشهای تخصصی و نمونهبرداری مستمر است، گفت: در سه ماهه نخست امسال ۴۳۱ مورد نمونهبرداری از مراکز تولیدی انجام و ۲۹۲ مورد آزمون روی نمونههای دریافت شده صورت گرفت.
مدیرکل استاندارد کردستان همچنین از تداوم نظارت بر کالاهای موجود در بازار خبر داد و افزود: در همین راستا ۲۸۵ مورد نمونهبرداری و آزمون از کالاهای وارداتی، با اولویت کالاهای دارای گواهی ثبت کالا، انجام شد.
سحری در ادامه به عملکرد ادارهکل استاندارد کردستان در حوزه صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۷۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر یا تمدید شد که شامل ۱۲ مورد صدور اجباری، ۵۶ مورد تجدید پروانه و ۲ مورد پروانه تشویقی بوده است.
وی تأمین ایمنی شهروندان در اماکن عمومی را از دیگر محورهای فعالیت این ادارهکل دانست و بیان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری ۱۴۱ مورد تأییدیه ایمنی اولیه آسانسور صادر شده است.
مدیرکل استاندارد کردستان خاطرنشان کرد: استمرار نظارت بر تولید و عرضه کالا، انجام آزمونهای تخصصی و کنترل تجهیزات مشمول استاندارد، از مهمترین برنامههای این ادارهکل برای ارتقای کیفیت محصولات و کاهش مخاطرات ایمنی در استان به شمار میرود.
نظر شما