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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

ثبت بیش از ۹۰۰ مورد بازرسی استاندارد در کردستان طی بهار ۱۴۰۵

ثبت بیش از ۹۰۰ مورد بازرسی استاندارد در کردستان طی بهار ۱۴۰۵

سنندج- مدیرکل استاندارد کردستان از انجام ۹۰۶ عملیات نظارتی در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سحری بعداز ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: برنامه‌های نظارتی اداره‌کل استاندارد کردستان در سه ماهه نخست سال جاری با تمرکز بر واحدهای تولیدی، صنایع مختلف و بازار استان دنبال شد و در مجموع ۹۰۶ عملیات بازرسی و نظارت به ثبت رسید.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این اقدامات به بازرسی‌های فنی از واحدهای تولیدی اختصاص داشت و در این مدت ۴۲۱ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی استان انجام شد.

مدیرکل استاندارد کردستان ادامه داد: در چارچوب طرح‌های نظارتی امین نیز ۴۸۱ مورد بازرسی از واحدهای فعال در حوزه‌های صنایع غذایی، بهداشتی، فلزی و غیرفلزی صورت گرفت تا روند تولید و عرضه محصولات از منظر رعایت الزامات استاندارد مورد بررسی قرار گیرد.

سحری با اشاره به سایر اقدامات تخصصی این اداره‌کل عنوان کرد: در بهار امسال یک مورد بازرسی تخصصی از واحدهای تولیدکننده دارای نشان حلال انجام شد و سه مورد پایش معیار مصرف انرژی نیز در صنایع انرژی‌بر مشمول مقررات استاندارد به اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه کنترل کیفیت محصولات نیازمند انجام آزمایش‌های تخصصی و نمونه‌برداری مستمر است، گفت: در سه ماهه نخست امسال ۴۳۱ مورد نمونه‌برداری از مراکز تولیدی انجام و ۲۹۲ مورد آزمون روی نمونه‌های دریافت شده صورت گرفت.

مدیرکل استاندارد کردستان همچنین از تداوم نظارت بر کالاهای موجود در بازار خبر داد و افزود: در همین راستا ۲۸۵ مورد نمونه‌برداری و آزمون از کالاهای وارداتی، با اولویت کالاهای دارای گواهی ثبت کالا، انجام شد.

سحری در ادامه به عملکرد اداره‌کل استاندارد کردستان در حوزه صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۷۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر یا تمدید شد که شامل ۱۲ مورد صدور اجباری، ۵۶ مورد تجدید پروانه و ۲ مورد پروانه تشویقی بوده است.

وی تأمین ایمنی شهروندان در اماکن عمومی را از دیگر محورهای فعالیت این اداره‌کل دانست و بیان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری ۱۴۱ مورد تأییدیه ایمنی اولیه آسانسور صادر شده است.

مدیرکل استاندارد کردستان خاطرنشان کرد: استمرار نظارت بر تولید و عرضه کالا، انجام آزمون‌های تخصصی و کنترل تجهیزات مشمول استاندارد، از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل برای ارتقای کیفیت محصولات و کاهش مخاطرات ایمنی در استان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6892732

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