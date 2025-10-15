به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سحری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران کردستان با اشاره به مأموریتهای مختلف اداره کل استاندارد استان اظهار کرد: این اداره در چهار بخش اصلی فعالیت دارد که شامل تدوین و ترویج استاندارد، اندازهشناسی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق کالا و خدمات است.
وی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری ۲۰۰ مدیر کنترل کیفیت واحدهای تولیدی آموزش و تأیید صلاحیت شدند و برای بیش از ۳۰۰۰ نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شد و همچنین در حوزه اندازهشناسی، هزار دستگاه وسیله سنجش و ۳۰۰ دستگاه باسکول ثابت مورد آزمون قرار گرفتند.
سحری تصریح کرد: در شش ماه اول امسال ۶۱ پروانه کاربردی علامت استاندارد اجباری و تشویقی در استان صادر شده است و ۱۱۱ مورد تمدید و ۳۶ مورد ابطال شدند.
اجرای ۸۹۸ بازرسی طرح طاها در کردستان
وی به تعداد بازرسیهای طرح طاها در استان در اخت و یادآور شد: ۸۹۸ بازرسی در نیمه نخست امسال انجام شدن و ۱۸۸ مورد آزمون طرح طاها در کردستان شکل گرفت.
وی به تعداد گشتهای مشترک استان پرداخت و اذعان کرد: ۱۵۵ مورد گشت مشترک با همراهی اداره کل استاندارد در استان انجام شد.
مدیرکل استاندارد کردستان به ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی استان در اخت و گفت: در ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی ۹۲ مورد و در ارزیابی انطباقی کالاهای وارداتی ۲۵۱ مورد ارزیابی انجام شده است.
سحری تعداد شرکتهای بازرسی دارای پروانه معتبر استان را چهار مورد و تعداد آزمایشگاههای همکار دارای پروانه معتبر استان را ۲۶ مورد برشمرد.
وی مهمترین چالش واحدهای تولیدی استان را کوچک بودن آنها دانست و یادآور شد: واحدهای تولیدی کوچک استان هزینههایی که دارند صرف خرید تجهیزات اولیه میکنند و تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت را نمیتوانند انجام دهند.
اعطای پروانه دانش نماد استاندارد به واحدهای نوآور
وی اذعان کرد: اداره استاندارد با داشتن پروانه دانش نماد آماده است تا به واحدهای دانش بنیان دارای استاندارد، این پروانه را اعطا کند.
مدیرکل استاندارد کردستان اضافه کرد: در نیمه نخست امسال هشت کمیسیون برگزار شد و به واحدهایی که کمتر از حد خود تولید داشتند تذکراتی اعلام شد.
سحری با اشاره به اهمیت همکاری مردم در اجرای استانداردسازی، گفت: شعار امسال ما «مشارکت برای تحقق اهداف استاندارد» است و مردم میتوانند با مطالبهگری از فروشندگان و استعلام اصالت علامت استاندارد از سامانههای مربوطه، به حفظ کیفیت و کمیت محصولات کمک کنند.
مدیرکل استاندارد کردستان در سخنان جدید خود ضمن اشاره به برنامههای توسعهای این اداره، از راهاندازی آزمایشگاه مرزی در باشماق بهعنوان گامی مهم در تسریع فرایند آزمون کالاها خبر داد.
وی با بیان اینکه ساختمان آزمایشگاه آماده شده و ۳۰ درصد تجهیزات آن تأمین شده است، اظهار داشت: با راهاندازی این آزمایشگاه، دیگر نیازی به ارسال نمونهها به استانهای دیگر نخواهیم داشت و میتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگویی به تولیدکنندگان و واردکنندگان را انجام دهیم.
سحری افزود: هماکنون نمونههای لوازم خانگی از سایر استانها به آزمایشگاههای تهران، آذربایجان شرقی و البرز ارسال میشود که این فرایند زمانبر است و اما پس از تکمیل آزمایشگاه مرزی باشماق، این مشکل برطرف خواهد شد و زمان پاسخگویی به واردکنندگان و تولیدکنندگان به حداقل خواهد رسید.
وی در ادامه به نظارت بر نصب آسانسورها در استان اشاره کرد و توضیح داد: اداره کل استاندارد کردستان همکاری نزدیکی با شرکتهای نصاب دارد و زمانی که آسانسوری نصب میشود، شرکت نصاب باید درخواست بازرسی را ثبت کند.
فعالیت پنج شرکت بازرسی فعال مطابق با چکلیستهای استاندارد در کردستان
وی گفت: در حال حاضر پنج شرکت بازرسی فعال در استان داریم که مطابق با چکلیستهای استاندارد، بازرسیها را انجام میدهند و اگر آسانسور مشکلی داشته باشد، بازرسیها تا رفع نقصها ادامه مییابد.
وی همچنین به برخی از مشکلات در بازرسیهای دورهای آسانسورها اشاره کرد و افزود: متأسفانه بعضی از مالکان پس از دریافت گواهینامه اولیه، دیگر برای بازرسیهای دورهای اقدام نمیکنند و این امر باعث کاهش کیفیت بازرسیها در طول زمان میشود.
وی در پایان از مردم خواست تا در هنگام خرید کالا، برچسبهای استاندارد را کنترل کرده و از فروشگاههایی خرید کنند که از وسایل سنجش استاندارد استفاده میکنند تا از کیفیت و صحت محصولات اطمینان حاصل کنند.
نظر شما