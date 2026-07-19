به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عسگری در حاشیه بازدید از شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در شهرستان تاکستان اظهار کرد: بر اساس مصوبات این نشست، کمیته‌ای با محوریت معاون اقتصادی استاندار، دادستانی، هیئت حمایت از صنایع و دبیر ستاد تسهیل تشکیل می‌شود تا با جذب سرمایه‌گذاران توانمند، زمینه رقابت برای خرید این واحد تولیدی فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی اجرای حکم دادگاه و پرداخت مطالبات شکات از محل فروش اموال و دارایی‌های شرکت را دنبال می‌کند، افزود: تلاش می‌کنیم با فروش هرچه سریع‌تر شرکت و مجموعه‌های وابسته، مطالبات شکات به طور کامل پرداخت شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با دعوت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای مشارکت در خرید اموال این شرکت تصریح کرد: سردخانه و واحد تولیدی این مجموعه هیچ‌گونه مشکل حقوقی، قضائی، بدهی بانکی یا مالیاتی ندارند و آماده واگذاری هستند.

عسگری خاطرنشان کرد: این مجموعه از آذرماه سال ۱۴۰۴ تاکنون چهار نوبت به مزایده عمومی گذاشته شده، اما با وجود دعوت از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و هلدینگ‌های بزرگ، تاکنون خریداری برای آن پیدا نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد با فروش و راه‌اندازی دوباره این مجموعه، علاوه بر احیای تولید و اشتغال در استان، مطالبات شکات این پرونده نیز به طور کامل پرداخت شود.

