به گزارش خبرنگار مهر، محمود شبان بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افزایش صادرات انگور از خلیل آباد به بیش از ۵ هزار تن در سال زراعی میسر است و لذا خلیلآباد با تکیه بر کیفیت بینظیر محصول و برنامهریزیهای راهبردی، گامهای بلندی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی برمیدارد.
مدیر جهاد کشاورزی خلیلآباد با اشاره به برکات بارشهای مطلوب و شرایط مساعد اقلیمی، از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید انگور در سال جاری افزود: پیشبینی میشود سال جاری نزدیک به ۱۵۰ هزار تن انگور در خلیلآباد تولید شود که این حجم از تولید، جایگاه ما را بهعنوان قطب اصلی انگور در شرق ایران تثبیت میکند.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی بازار جهانی، تصریح کرد: با توجه به کیفیت ممتاز، طعم عالی و ارزش غذایی بالای انگور خلیلآباد، این محصول همواره در بازارهای هدف نظیر روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس محبوبیت بالایی دارد. در همین راستا، در حالی که سال گذشته حدود ۳ هزار تن صادرات داشتیم، پیشبینیهای کارشناسی حاکی از افزایش این میزان به ۵ هزار تن در سال جاری است.
شبان با تبیین الگوی توزیع محصول افزود: ۸۰ درصد محصول تولیدی به کشمش تبدیل و مابقی بهصورت تازهخوری به بازارهای هدف صادر میشود و در این راستا زیرساختهای لازم برای این جهش صادراتی درشهرستان فراهم شده است و هماکنون ۵ سردخانه مجهز با ظرفیت ۱۰ هزار تن، آماده خدماترسانی در زمینه سورتینگ و بستهبندی استاندارد به صادرکنندگان هستند.
مدیر جهاد کشاورزی خلیلآباد در خصوص چشمانداز آینده این صنعت بیان کرد: اگرچه تغییرات اقلیمی و نوسانات سیاستهای تجاری از چالشهای پیشروی این حوزه است، اما با بهرهگیری از فناوریهای نوین کشاورزی و تقویت همکاریهای مشترک، مصمم هستیم این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
وی تأکید کرد: صادرات انگور تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه عاملی کلیدی در اشتغالزایی و بهبود معیشت باغداران محسوب میشود.
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