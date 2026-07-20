به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسروری بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از پیش‌بینی برداشت ۲۰ هزار تن انگور از تاکستان‌های این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: ارزش اقتصادی این میزان محصول حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان در تولید انگور بیان کرد: در حال حاضر، هزار هکتار از اراضی کشاورزی بردسکن به باغ‌های انگور اختصاص دارد و حدود یک‌هزار و ۵۰۰ بهره‌بردار در زمینه کاشت، داشت و برداشت این محصول فعالیت می‌کنند.

وی افزود: متوسط عملکرد باغ‌های انگور شهرستان حدود ۲۰ تن در هر هکتار است و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نزدیک به ۲۰ هزار تن محصول از تاکستان‌های بردسکن برداشت و روانه بازار مصرف شود.

مسروری ارزش اقتصادی محصول تولیدی باغ‌های انگور شهرستان را حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تولید انگور نقش قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال، تأمین معیشت بهره‌برداران و رونق اقتصادی بخش کشاورزی شهرستان دارد.