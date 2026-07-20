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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

پیش‌بینی برداشت ۲۰ هزار تن انگور از تاکستان‌های بردسکن

پیش‌بینی برداشت ۲۰ هزار تن انگور از تاکستان‌های بردسکن

بردسکن- مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: امسال پیش بینی می شود ۲۰ هزار تن انگور از تاکستان های شهرستان بردسکن برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسروری بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از پیش‌بینی برداشت ۲۰ هزار تن انگور از تاکستان‌های این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: ارزش اقتصادی این میزان محصول حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان در تولید انگور بیان کرد: در حال حاضر، هزار هکتار از اراضی کشاورزی بردسکن به باغ‌های انگور اختصاص دارد و حدود یک‌هزار و ۵۰۰ بهره‌بردار در زمینه کاشت، داشت و برداشت این محصول فعالیت می‌کنند.

وی افزود: متوسط عملکرد باغ‌های انگور شهرستان حدود ۲۰ تن در هر هکتار است و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نزدیک به ۲۰ هزار تن محصول از تاکستان‌های بردسکن برداشت و روانه بازار مصرف شود.

مسروری ارزش اقتصادی محصول تولیدی باغ‌های انگور شهرستان را حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تولید انگور نقش قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال، تأمین معیشت بهره‌برداران و رونق اقتصادی بخش کشاورزی شهرستان دارد.

کد مطلب 6893942

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