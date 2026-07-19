به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول برگی عصر یکشنبه در سیصد و سی‌وپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به سفر پیش‌روی رئیس‌جمهور به تبریز، اظهار کرد: این سفر فرصت مناسبی برای طرح و پیگیری مهم‌ترین مطالبات شهر و استان است و باید از این ظرفیت برای رفع مشکلات اساسی استفاده شود.

وی با اشاره به سابقه آشنایی رئیس‌جمهور با مسائل آذربایجان‌شرقی افزود: شورای اسلامی شهر تبریز باید پیش از این سفر، نامه‌ای کارشناسی تهیه و مهم‌ترین اولویت‌های شهر از جمله بحران آب، حمل‌ونقل، مدیریت پسماند و سایر چالش‌های زیرساختی را برای بررسی و تصمیم‌گیری به رئیس‌جمهور ارائه کند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: موضوعاتی همچون احیای دریاچه ارومیه، توسعه گردشگری و حفظ میراث فرهنگی نیز باید در قالب مطالبات مشخص به رئیس‌جمهور منتقل شود تا در جریان این سفر مورد توجه قرار گیرد.

برگی همچنین حضور نماینده‌ای از شورای اسلامی شهر تبریز در برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور را ضروری دانست و گفت: حضور نماینده شورا می‌تواند زمینه طرح مستقیم مسائل شهری و پیگیری تصمیمات و مصوبات مورد نیاز را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم پاسخگویی به مکاتبات اعضای شورا، از شهردار تبریز خواست پاسخ نامه‌های اعضای شورا در زمان مقرر ارائه شود و درباره برخی پرسش‌های مطرح‌شده از سوی اعضای شورا، توضیحات شفاف و مستند ارائه کند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در پایان با اشاره به موفقیت «هلن صفی‌زاده» دانش‌آموز تبریزی در المپیاد جهانی ریاضی کره‌جنوبی، کسب مدال نقره این رقابت‌ها را افتخاری برای تبریز، آذربایجان و ایران دانست و خواستار تجلیل از این نخبه جوان در صحن علنی شورای شهر شد.

وی افزود: این دانش‌آموز علاوه بر موفقیت‌های علمی، در عرصه هنر نیز افتخاراتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی نقاشی در کشورهای برزیل، اسپانیا، مکزیک و ترکیه کسب کرده است و حمایت و قدردانی از نخبگان، زمینه‌ساز تداوم موفقیت‌های آنان خواهد بود.