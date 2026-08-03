به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در نشستی با حضور رئیس بنیاد نخبگان آذربایجانشرقی، مشاوران و مسئول روابط عمومی این بنیاد، احکام رؤسای سه کارگروه تخصصی رسانه، روانشناسی و کارشناسان دادگستری اعطا شد.
بر این اساس، پیمان پاکزاد به عنوان رئیس کارگروه رسانه، مرضیه علیوندوفا به عنوان رئیس کارگروه روانشناسی و خلیل پیراهنیان به عنوان رئیس کارگروه کارشناسان دادگستری منصوب شدند.
رئیس بنیاد نخبگان آذربایجانشرقی در این نشست با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و نخبگانی در حوزه علوم انسانی، گفت: شناخت و احیای ظرفیتهای علمی و تمدنی ایران اسلامی و انطباق آن با نیازها و چالشهای امروز جامعه، از مهمترین رویکردهای بنیاد در مسیر بومیسازی علوم انسانی است.
یوسف زندی با تأکید بر نقش رسانه و علوم روانشناسی در تحولات اجتماعی افزود: اثرگذاری رسانه در گرو شناخت دقیق بسترهای فرهنگی، اجتماعی و تمدنی جامعه است و زبان، بیان و قلم زمانی میتوانند در انتقال مفاهیم موفق باشند که بر پایه شناخت ظرفیتهای بومی شکل بگیرند.
وی ادامه داد: بهرهگیری از دانش بومی در کنار استفاده از دستاوردهای علمی روز، میتواند به ارتقای کارآمدی علوم انسانی و پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه منجر شود.
در ادامه این نشست، ناصر خیری، معاون بنیاد نخبگان آذربایجانشرقی، با اشاره به اهمیت تعامل میان رشتههای علوم انسانی، پیوند این علوم با فرهنگ و تمدن بومی را از عوامل مؤثر در توسعه جامعه دانست و بر رویکرد تحولمحور در فعالیتهای نخبگانی تأکید کرد.
همچنین یوسف مرتضیزاد، دیگر معاون بنیاد، یکی از دلایل فاصله برخی علوم انسانی با نیازهای جامعه را بومی نبودن الگوهای مورد استفاده عنوان کرد و گفت: بهرهگیری از تجربیات علمی جهان در کنار تطبیق آن با ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی ایران، میتواند زمینه کاربردی شدن این علوم را فراهم کند.
در پایان این نشست، مقرر شد رؤسای کارگروههای تخصصی با جذب اعضا، تشکیل کمیتههای تخصصی و طی مراحل پیشبینیشده، فعالیت رسمی خود را در حوزههای مربوط آغاز کنند.
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