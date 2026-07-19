شورای شهر تبریز: از ارس تا خلیج فارس در کنار مردم جنوب هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و سی‌وپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز صبح یکشنبه در صحن شورا برگزار شد.

غلامرضا احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، در آغاز این جلسه با تسلیت فرارسیدن پنجم ماه صفر و سالروز شهادت حضرت رقیه (س)، این مناسبت را به شیعیان، دوستداران اهل‌بیت (ع) و مردم مؤمن و ولایت‌مدار تسلیت گفت.

وی همچنین با اشاره به مناسبت‌های تقویمی پیش‌رو، سالروز بزرگداشت آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی را گرامی داشت و از وی به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار مبارزه با استعمار و استکبار یاد کرد. احمدی همچنین سالروز بزرگداشت سلمان فارسی را فرصتی برای پاسداشت شخصیت والای این صحابی پیامبر اکرم (ص) دانست که به دلیل ایمان و اخلاص، از سوی پیامبر اسلام (ص) با عنوان «سلمان منا اهل‌البیت» مورد تجلیل قرار گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه با تبریک قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابت‌های جهانی و کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک، این موفقیت را نشانه توانمندی ورزشکاران ایرانی دانست و آن را به ملت ایران، جامعه ورزش و اعضای تیم ملی والیبال نشسته تبریک گفت.

احمدی سپس با اشاره به تحولات اخیر و تعرض آمریکا به خاک ایران، پیام همبستگی شورای اسلامی شهر تبریز خطاب به مردم استان‌های جنوبی کشور را قرائت کرد.

در این پیام، شورای اسلامی شهر تبریز ضمن محکوم کردن این اقدام، بر همدلی و حمایت از مردم استان‌های جنوبی از جمله خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق کشور تأکید کرده و آورده است که مردم تبریز و آذربایجان خود را شریک رنج‌ها و همراه مردم این مناطق می‌دانند.

در ادامه این پیام تأکید شده است که هرگونه تعرض به تمامیت ارضی ایران، انسجام و همبستگی ملی را تقویت خواهد کرد و ملت ایران از ارس تا خلیج فارس با وحدت و اقتدار از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع خواهند کرد.

شورای اسلامی شهر تبریز همچنین با یادآوری نقش رزمندگان آذربایجان در دوران دفاع مقدس، تصریح کرده است که امروز نیز مردم این خطه در کنار مدافعان مرزهای جنوبی کشور ایستاده‌اند و خلیج فارس را نماد هویت تاریخی، غرور ملی و وحدت ایرانیان می‌دانند.

در پایان این پیام نیز بر آمادگی کامل شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز برای به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها و امکانات در حمایت از مناطق آسیب‌دیده تأکید شده و آمده است که مردم ایران از دامنه‌های سهند تا کرانه‌های خلیج فارس، با حفظ وحدت و همبستگی، در کنار یکدیگر خواهند ایستاد.