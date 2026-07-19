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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

واژگونی خودرو در روستای «باز» تفت؛ یک نفر جان باخت

واژگونی خودرو در روستای «باز» تفت؛ یک نفر جان باخت

یزد - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: یک دستگاه خودروی وانت در ورودی روستای «باز» شهرستان تفت دچار واژگونی شد که در پی این حادثه، یک نفر جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی گفت: ساعت ۱۱ امروز گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه وانت در ورودی روستای باز، از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) به پایگاه امداد و نجات جاویدالاثر متوسلیان هلال احمر تفت اعلام شد.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از دریافت گزارش، به محل حادثه اعزام و پس از ارزیابی اولیه مشخص شد این حادثه یک نفر حادثه‌دیده دارد که متأسفانه جان خود را از دست داده است.

عشقی ادامه داد: نیروهای امدادی با استفاده از ست نجات، عملیات رهاسازی پیکر فرد جان‌باخته را انجام دادند و پس از کاور کردن پیکر وی را به مراجع ذی‌صلاح تحویل دادند.

وی در پایان یادآور شد: شهروندان در صورت وقوع حوادث و نیاز به خدمات امدادی می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز با ندای امداد و نجات ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6892819

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