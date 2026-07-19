واژگونی خودرو در روستای «باز» تفت؛ یک نفر جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی گفت: ساعت ۱۱ امروز گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه وانت در ورودی روستای باز، از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) به پایگاه امداد و نجات جاویدالاثر متوسلیان هلال احمر تفت اعلام شد.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از دریافت گزارش، به محل حادثه اعزام و پس از ارزیابی اولیه مشخص شد این حادثه یک نفر حادثه‌دیده دارد که متأسفانه جان خود را از دست داده است.

عشقی ادامه داد: نیروهای امدادی با استفاده از ست نجات، عملیات رهاسازی پیکر فرد جان‌باخته را انجام دادند و پس از کاور کردن پیکر وی را به مراجع ذی‌صلاح تحویل دادند.

وی در پایان یادآور شد: شهروندان در صورت وقوع حوادث و نیاز به خدمات امدادی می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز با ندای امداد و نجات ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.