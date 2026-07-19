برخورد ۳ دستگاه خودرو در نهاوند ۵ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ظهر امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه در پی برخورد سه دستگاه خودرو سواری در مقابل استادیوم علیمرادیان شهرستان نهاوند، تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به جزئیات این حادثه بیان کرد: در این سانحه رانندگی ۵ نفر شامل ۴ آقا و ۱ خانم دچار مصدومیت شدند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس، سه تیم درمانی از اورژانس نهاوند در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی و تثبیت وضعیت مصدومان و آنها را برای ادامه روند درمان به بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان نهاوند منتقل کردند.

این مقام مسئول در پایان ضمن تأکید بر لزوم رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، نسبت به پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز برای پیشگیری از حوادث مشابه هشدار داد.