به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، و عباس علیآبادی، وزیر نیرو، با حضور در منزل شهیده مریم حیدری که در پی حملات اخیر آمریکا به منطقه تپهاللهاکبر بندرعباس در استان هرمزگان به شهادت رسیده است، ضمن گفتوگو با خانواده این شهیده، مراتب همدردی و حمایت دولت را به آنان ابلاغ کردند.
شهیده مریم حیدری، مادر کودکی دوساله بود که این کودک نیز در جریان حملات آمریکا بر اثر اصابت ترکش مجروح شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور در این دیدار تأکید کرد که این سفر به نمایندگی از رئیسجمهور و با هدف اعلام حمایت دولت از مردم جنوب کشور انجام شده است؛ مردمی که با وجود غیرنظامی بودن، هدف حملات مستقیم آمریکا قرار گرفتهاند.
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