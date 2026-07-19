پیام تسلیت سرلشکر رضایی در پی درگذشت مادر شهیدان مظفر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس، در پی درگذشت مادر شهیدان مظفر پیامی صادر و این ضایعه را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای دکتر حسین مظفر؛

سلام علیکم بماصبرتم

درگذشت تأسف برانگیز الگوی صبر و ایثار، والدٔە مکرمه جنابعالی را صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم. آن بانوی فداکار را این افتخار بس که در دامان پر مهرش، شهیدان والامقام: علی، حسن و رضا مظفر را پرورش داد.

مطمئناً آن مادر مؤمنه، در اجر مجاهدات جنابعالی نیز سهمی بسزا دارد. خداوند متعال روحش را با شفیعه محشر حضرت زهرای مرضیه(س) محشور و به جنابعالی و عموم بازماندگان، شکیبایی، پاداش صابران و توفیق روز افزون عطا فرماید.

محسن رضایی