به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ هادیان‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۸ تیر۱۴۰۵) این کمیسیون با معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: در این نشست موضوعاتی از جمله میزان تولید گندم، وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران، تولید برنج، نیاز کشور به واردات، نهاده‌های دامی و همچنین برنامه‌های بخش زراعت در چارچوب برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت خرید تضمینی گندم، افزود: برآوردها نشان می‌دهد با توجه به اینکه مطالبات گندم‌کاران به موقع پرداخت نشده، بخشی از کشاورزان از تحویل محصول خود به دولت امتناع می‌کنند؛ هم به دلیل قیمت و هم به دلیل تأخیر در پرداخت‌ها. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود میزان گندم تحویلی به دولت به حدود ۸ میلیون تن برسد.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران پرداخت یا در حال پرداخت است، اما بخش قابل توجهی از مطالبات همچنان باقی مانده و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

هادیان‌پور با اشاره به وضعیت تولید محصولات زراعی، اظهار کرد: در حوزه ذرت علوفه‌ای، سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶ میلیون تن تولید داشتیم، اما پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاهش یابد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس درباره وضعیت برنج نیز گفت: در حال حاضر ۱۹ استان کشور برنج‌کاری انجام می‌دهند و مجموع تولید برنج کشور حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، در حالی که نیاز کشور حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برآورد می‌شود؛ بنابراین حدود یک میلیون تن واردات برای تأمین نیاز داخلی ضروری است.

وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش زراعت، افزود: بر اساس ماده ۳۳ بند «پ» جزء (۲) برنامه هفتم، باید حدود یک میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور، از جمله بخشی از اراضی شالیزاری، اصلاح شود، اما تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

هادیان‌پور ادامه داد: همچنین در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که کشور در تولید محصولات اساسی به ۹۰ درصد خودکفایی برسد و در حوزه دانه‌های روغنی نیز تا پایان برنامه، ۴۰ درصد نیاز کشور از محل تولید داخلی تأمین شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست، گفت: موضوع کشت قراردادی، مکانیزاسیون کشاورزی، تأمین سوخت تراکتورها و وضعیت نهاده‌های دامی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی درباره این موارد اقدامات لازم را انجام دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نیاز سالانه کشور به نهاده‌های دامی شامل ذرت و جو حدود ۲۲ میلیون تن است که بخشی از آن از طریق واردات تأمین می‌شود و مابقی باید از محل تولید داخلی تأمین شود تا وابستگی کشور در این حوزه کاهش یابد.