پیش بینی تدارک بیش از ۳۶۰ موکب اربعینی در هرمزگان 

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی، مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندرعباس و رئیس و اعضای شورای هیئات مذهبی استان، نشست برنامهریزی مراسم جاماندگان اربعین حسینی در ادارهکل تبلیغات اسلامی هرمزگان برگزار شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به نزدیک شدن اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، بر ضرورت ایجاد فضای معنوی و اربعینی در شهرها و مناطق مختلف استان تأکید کرد و گفت: باید با مشارکت هیئات مذهبی، مساجد و اقشار مختلف مردم، جلوهای باشکوه از فرهنگ اربعین در هرمزگان به نمایش گذاشته شود.
حجتالاسلام والمسلمین کاظمی، راهاندازی دستههای عزاداری و پیادهرویهای مردمی با محوریت هیئات مذهبی و مساجد در سراسر استان را از مهمترین برنامههای اربعین امسال برشمرد و افزود: تقویت حضور مردمی در این آیینها، زمینهساز گسترش فرهنگ حسینی و تعمیق شعائر دینی خواهد بود.
وی بر راهاندازی موکبهای مردمی در نقاط مختلف استان تأکید کرد و گفت: این موکبها با هدف ایجاد حال و هوای اربعینی و ارائه خدمات متنوع به عزاداران فعالیت خواهند کرد و ظرفیتهای مردمی نقش اصلی را در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم جاماندگان اربعین ایفا میکنند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان از پیشبینی راهاندازی بیش از ۳۶۰ موکب خدماتی در هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: این موکبها در حوزههای پذیرایی، خدمات ویژه کودکان، مشاوره و روانشناسی، خدمات پزشکی، آموزشهای کمکهای اولیه و معرفی اطلسشناسی اربعین به زائران و شرکتکنندگان خدماترسانی خواهند کرد.
کاظمی افزود: برنامههای جاماندگان اربعین امسال در استان با محوریت «امام شهید» و «شجره طیبه میناب» برگزار خواهد شد و تلاش میشود با همافزایی دستگاهها، هیئات مذهبی و مشارکت گسترده مردم، این آیین معنوی با شکوهی درخور برگزار شود.
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