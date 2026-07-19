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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

توقیف ۱۴۲ دستگاه موتورسیکلت و خودروی متخلف در دلیجان

توقیف ۱۴۲ دستگاه موتورسیکلت و خودروی متخلف در دلیجان

دلیجان- فرمانده انتظامی دلیجان از اجرای طرح‌های گسترده ارتقای امنیت اجتماعی و توقیف ۱۴۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر اسکینی اظهار کرد: در پی گزارش‌های مکرر مردم مبنی بر ایجاد مزاحمت توسط برخی از موتورسیکلت‌ها و خودروهای متخلف و حادثه‌ساز در سطح شهر و اماکن پرتردد، موضوع به‌طور فوری در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به حساسیت حفظ نظم و آرامش در محیط‌های عمومی گفت: مأموران انتظامی و پلیس راهور شهرستان دلیجان در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی، با اجرای طرح‌های هدفمند و هوشمندانه، موفق شدند از ابتدای تیرماه سال جاری تاکنون، ۱۴۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را که موجب بروز مزاحمت و ناامنی می‌شدند، توقیف کنند.

اسکینی تأکید کرد: برخورد با وسایل نقلیه متخلف که نظم اجتماعی را مختل می‌کنند، از مطالبات جدی و همیشگی شهروندان است و پلیس نیز مکلف است با اجرای دقیق قانون، امنیت و آرامش شهروندان را تضمین کنند.

فرمانده انتظامی دلیجان با تأکید بر رویکرد «برخورد قاطع با ناقضان قانون»، تصریح کرد: تمامی راکبان و مالکان وسایل نقلیه توقیف‌شده در این عملیات‌ها، پس از تشکیل پرونده‌های مربوطه، جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

کد مطلب 6892882

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