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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

کشف ۳۴۲ کیلوگرم انواع موادمخدر در استان مرکزی

کشف ۳۴۲ کیلوگرم انواع موادمخدر در استان مرکزی

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف ۳۴۲ کیلو انواع موادمخدر و بیش از ۲۰ هزار عدد قرص های ممنوعه مخدر در خرداد ماه سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه باموادمخدر استان مرکزی با همکاری سایر عوامل انتظامی و طی عملیات های صورت گرفته در این استان موفق به دستگیری ۴۵۶ نفر توزیع کننده موادمخدر و جمع آوری ۳۷۵ نفر معتاد معتاد متجاهر شدند.

وی با اشاره به کشف ۳۴۲ کیلوگرم موادمخدر و تعداد ۲۰ هزار و ۶۹۱ عدد قرص های غیر مجاز در استان مرکزی افزود: در این عملیات ها ۴۳ خودرو و ۱۱ موتورسیکلت نیز از متهمان توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی، ضمن هشدار به سوداگران مرگ، از مشارکت و همکاری خوب شهروندان با پلیس قدردانی و بر استمرار طرح های پاک سازی مناطق آلوده شهرها در سال جاری تأکید کرد.

کد مطلب 6873925

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