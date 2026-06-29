کشف ۳۴۲ کیلوگرم انواع موادمخدر در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه باموادمخدر استان مرکزی با همکاری سایر عوامل انتظامی و طی عملیات های صورت گرفته در این استان موفق به دستگیری ۴۵۶ نفر توزیع کننده موادمخدر و جمع آوری ۳۷۵ نفر معتاد معتاد متجاهر شدند.

وی با اشاره به کشف ۳۴۲ کیلوگرم موادمخدر و تعداد ۲۰ هزار و ۶۹۱ عدد قرص های غیر مجاز در استان مرکزی افزود: در این عملیات ها ۴۳ خودرو و ۱۱ موتورسیکلت نیز از متهمان توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی، ضمن هشدار به سوداگران مرگ، از مشارکت و همکاری خوب شهروندان با پلیس قدردانی و بر استمرار طرح های پاک سازی مناطق آلوده شهرها در سال جاری تأکید کرد.