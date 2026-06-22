  1. استانها
  2. مرکزی
۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

توقیف ۱۸۱ وسیله نقلیه متخلف در محلات

توقیف ۱۸۱ وسیله نقلیه متخلف در محلات

محلات- فرمانده انتظامی شهرستان محلات گفت: در راستای اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه هنجارشکن، ۱۸۱ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در این شهر توقیف شد.

سرهنگ عبدالله سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و به منظور برخورد با خودروها و موتور سیکلت سواران متخلف و هنجارشکن که باعث نارضایتی شهروندان شده بودند طرح ارتقا امنیت اجتماعی از ابتدای خرداد ماه سال جاری در شهر محلات اجرا شد.

وی با اشاره به توقیف ۱۸۱ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در شهرستان محلات، افزود: این طرح با حضور تیم‌های گشت راهور و انتظامی اجرایی شد که در همین رابطه تعداد ۹۰ دستگاه خودرو و ۹۱ دستگاه موتورسیکلت روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات با اشاره به استمرار اجرای این طرح علت توقیف وسایل نقلیه متخلف را آلودگی صوتی ،پلاک مخدوش، حرکات نمایشی، نداشتن گواهینامه و برهم زدن نظم عمومی عنوان کرد.

کد مطلب 6867678

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها