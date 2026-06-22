توقیف ۱۸۱ وسیله نقلیه متخلف در محلات

سرهنگ عبدالله سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و به منظور برخورد با خودروها و موتور سیکلت سواران متخلف و هنجارشکن که باعث نارضایتی شهروندان شده بودند طرح ارتقا امنیت اجتماعی از ابتدای خرداد ماه سال جاری در شهر محلات اجرا شد.

وی با اشاره به توقیف ۱۸۱ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در شهرستان محلات، افزود: این طرح با حضور تیم‌های گشت راهور و انتظامی اجرایی شد که در همین رابطه تعداد ۹۰ دستگاه خودرو و ۹۱ دستگاه موتورسیکلت روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات با اشاره به استمرار اجرای این طرح علت توقیف وسایل نقلیه متخلف را آلودگی صوتی ،پلاک مخدوش، حرکات نمایشی، نداشتن گواهینامه و برهم زدن نظم عمومی عنوان کرد.