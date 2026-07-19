به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، به همراه محمد شکیبی‌نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با حضور در بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) بندرعباس، از جمعی از کارکنان راه‌آهن هرمزگان که در پی حمله آمریکایی–صهیونیستی به ایستگاه انشعاب راه آهن بندرعباس مجروح شده بودند، عیادت کردند.

در این دیدار، وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ضمن گفت‌وگو با مجروحان و خانواده‌های آنان، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت جسمانی ایشان قرار گرفتند و از ایثار، تعهد و روحیه خدمت‌رسانی این تلاشگران عرصه حمل‌ونقل کشور قدردانی کردند.