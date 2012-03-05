عدم دعوت از رسانه ها برای پوشش خبری سفر صدر/ طرحهایی که چراغ خاموش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عطا الله صدر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی یکشنبه برای بازدید از طرحهای بندری استان هرمزگان و همچنین افتتاح چند طرح در مجتمع بندری شهید رجایی به بندرعباس سفر کرد.

طی این سفر مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از روند احداث بندرگاه چند منظوره نخل ناخدا بندرعباس و طرح بازسازی اساسی لایروب سومار بندر شهید رجایی بازدید کرد.

همچنین با حضور معاون وزیر راه طرحهای سالن ترانزیت گمرک شهید رجایی، سیستم بازرسی کانتینری، سالن آفی تئاتر بندر رجایی، دفاتر اداری ساختمان مرکزی مجتمع بندری رجایی و مرکز کنترل عملیات شبکه (مانیتورینگ) در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس به بهره برداری رسید و در ادامه صدر از فاز دوم طرح توسعه بندر شهید رجایی، بندر شهید باهنر و بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس بازدید کرد.

اما روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان برای پوشش خبری سفر مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به بندرعباس به غیر از یک خبرگزاری و صدا و سیمای مرکز خلیج فارس از هیچ رسانه دیگری دعوت نکرد و بدین ترتیب طرح ها به صورت چراغ خاموش افتتاح شد.

اهمیت شهر بندرعباس در زمینه مسائل دریایی و بندری در کشور بر هیچکس پوشیده نیست و با توجه به تاثیرگذاری دریا و بنادر بر روی زندگی و اقتصاد مردم هرمزگان، سفر مدیرعامل سازمان بنادر به بندرعباس فرصت بسیار خوبی بود تا بسیاری از موضوعات دریایی به خصوص اقدامات این سازمان برای جلوگیری از حوادث دریایی توسط خبرنگاران طی این سفر پیگیری شود اما اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به دلایلی نامعلوم خبرنگاران را از سفر عطالله صدر به بندرعباس مطلع نکرد.

امروز طرحهای عمرانی مهمی در بندر شهید رجایی به بهره برداری رسید که هرکدام از آنها می تواند تاثیرات مختلفی در اشتغال و اقتصاد این استان داشته باشد اما اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با عدم دعوت از خبرنگاران رسانه های مختلف، از اطلاع رسانی مطلوب در این خصوص جلوگیری کرد.

خبرگزاری مهر پس از اطلاع یافتن از سفر مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به بندرعباس از طریق منابعی غیر از اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و در راستای عمل به رسالت خود یعنی اطلاع رسانی صحیح، برخی برنامه های این سفر را تحت پوشش قرار داد.