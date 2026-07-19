به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در ادامه سفرهای کاری خود به تهران، به همراه علیرضا ماندی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و رئیس پروژه فرودگاه قم، با حضور در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور، جلسه‌ای را با معاون عملیات و جمعی از مدیران این شرکت برگزار کرد.



در این نشست، موضوع پیگیری امور طراحی ترمینال فرودگاه قم و هماهنگی‌های لازم برای اجرای پروژه، با حضور مشاور طرح از شرکت مهندسین مشاور ایمن‌راه مورد بررسی قرار گرفت.



در جریان این جلسه، ضمن بررسی نقشه‌ها و جزئیات طراحی داخلی ترمینال، بر تسریع در جمع‌بندی نهایی طرح تأکید شد و مقرر گردید طراحی ترمینال در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و برای ورود به مراحل بعدی آماده شود.



بر اساس این گزارش، پس از نهایی شدن طراحی، فرآیند برآورد هزینه‌ها و آغاز عملیات اجرایی در دستور کار قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی ترمینال طی دو ماه آینده آغاز شود.



همچنین با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، احتمال آغاز عملیات اجرایی این بخش از پروژه در هفته دولت و اوایل شهریورماه وجود دارد.



در بخش دیگری از این پیگیری‌ها، اعلام شد عملیات زیرسازی باند فرودگاه قم تا پاییز امسال به اتمام خواهد رسید و عملیات آسفالت‌ریزی باند نیز تا دو هفته آینده آغاز می‌شود.