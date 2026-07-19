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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

بهنام‌جو: عملیات اجرایی ترمینال فرودگاه قم تا دو ماه آینده آغاز می‌شود

بهنام‌جو: عملیات اجرایی ترمینال فرودگاه قم تا دو ماه آینده آغاز می‌شود

قم- استاندار قم از آغاز عملیات اجرایی ترمینال فرودگاه قم تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: با نهایی شدن طراحی، این پروژه وارد فاز اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در ادامه سفرهای کاری خود به تهران، به همراه علیرضا ماندی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و رئیس پروژه فرودگاه قم، با حضور در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور، جلسه‌ای را با معاون عملیات و جمعی از مدیران این شرکت برگزار کرد.

در این نشست، موضوع پیگیری امور طراحی ترمینال فرودگاه قم و هماهنگی‌های لازم برای اجرای پروژه، با حضور مشاور طرح از شرکت مهندسین مشاور ایمن‌راه مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این جلسه، ضمن بررسی نقشه‌ها و جزئیات طراحی داخلی ترمینال، بر تسریع در جمع‌بندی نهایی طرح تأکید شد و مقرر گردید طراحی ترمینال در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و برای ورود به مراحل بعدی آماده شود.

بر اساس این گزارش، پس از نهایی شدن طراحی، فرآیند برآورد هزینه‌ها و آغاز عملیات اجرایی در دستور کار قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی ترمینال طی دو ماه آینده آغاز شود.

همچنین با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، احتمال آغاز عملیات اجرایی این بخش از پروژه در هفته دولت و اوایل شهریورماه وجود دارد.

در بخش دیگری از این پیگیری‌ها، اعلام شد عملیات زیرسازی باند فرودگاه قم تا پاییز امسال به اتمام خواهد رسید و عملیات آسفالت‌ریزی باند نیز تا دو هفته آینده آغاز می‌شود.

کد مطلب 6892935

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