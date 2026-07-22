https://mehrnews.com/x3cCRX ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۶ کد مطلب 6895326 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۶ اجتماع خونخواهی زابلی ها به شب ۱۴۲ رسید زابل- مردم شهر زابل در خونخواهی از رهبر شهید و حمایت از نیروهای مسلح، اجتماع برگزار کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6895326 کپی شد مطالب مرتبط بهرهبرداری ۱۲۲ کیلومتر بزرگراه در شمال سیستان و بلوچستان تا پایان۱۴۰۵ شبی از همدلی و مقاومت؛ گرگانیها با حضور مهدی سلحشور گرد هم آمدند اجتماع مردم زابل به شب صد و چهلم رسید معدومسازی بیش از ۳ تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی در زابل تجمعهای شبانه مردم گلستان در حمایت از جبهه مقاومت ادامه دارد برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی اجتماع مردمی رهبر شهید
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