  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۶

اجتماع خونخواهی زابلی ها به شب ۱۴۲ رسید

اجتماع خونخواهی زابلی ها به شب ۱۴۲ رسید

زابل- مردم شهر زابل در خونخواهی از رهبر شهید و حمایت از نیروهای مسلح، اجتماع برگزار کردند.

دریافت 15 MB
کد مطلب 6895326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها