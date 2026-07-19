به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی عصر یکشنبه در جریان بازدید از ساحل بنود، یکی از مناطق آسیب‌دیده در حملات اخیر به جنوب کشور، اظهار کرد: در چند شب گذشته این منطقه مورد حمله قرار گرفت و تعدادی از قایق‌های صیادی مردم آسیب دید.

وی افزود: بر اساس آماری که مردم اعلام کردند، حدود ۱۰ قایق صیادی دچار خسارت شده‌اند که بخشی از آنها به طور کامل از بین رفته و دیگر قابل استفاده نیستند و تعدادی نیز آسیب کمتری دیده‌اند.

سخنگوی دولت با اشاره به پیگیری دولت برای جبران خسارت‌ها بیان کرد: رئیس‌جمهور دستور داده‌اند این موضوع به صورت دقیق بررسی شود تا با توجه به اینکه معیشت بسیاری از مردم این منطقه از طریق صیادی تأمین می‌شود، راهکاری برای جلوگیری از بروز مشکل در زندگی آنان اتخاذ شود.

مهاجرانی ادامه داد: در همین راستا این بازدید انجام شد و جا دارد از مسئولان محلی و فرماندار شهرستان که در این بازدید همراهی کردند، قدردانی کنم. به لطف این همراهی توانستیم در کنار مردم عزیز حضور پیدا کنیم و از نزدیک دغدغه‌ها و مشکلات آنان را بشنویم.

وی با اشاره به روحیه مردم منطقه خاطرنشان کرد: یکی از نکات قابل توجه این دیدار، سخنان یکی از آسیب‌دیدگان حادثه بود که هنگام خاموش کردن آتش نیز مجروح شده بود، اما با وجود خسارت‌های واردشده با تأکید گفت: «ما پای ایران هستیم، پای ولایت هستیم و تا زمانی که زنده باشیم، ایران را رها نخواهیم کرد؛ پاینده باد ایران.»