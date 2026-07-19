به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در جریان سفر به استان بوشهر اظهار کرد: به دستور رئیس‌جمهور و در ادامه سفر به مناطق جنوبی کشور، توفیق حضور در جمع مردم شریف و مقاوم استان بوشهر را پیدا کردم.

سخنگو دولت با قدردانی از استاندار بوشهر و مجموعه مدیریتی استان افزود: از ابتدای این سفر، برنامه‌ها با دیدار خانواده‌های معظم شهدا و بازدید از مناطقی که در جریان جنگ اخیر دچار آسیب شده بودند، آغاز شد و از تلاش‌های استاندار و مدیران استان برای پیگیری مسائل مردم قدردانی می‌کنم.

مهاجرانی ادامه داد: در این سفر از بیمارستان، برج هواشناسی، فرودگاه و همچنین واحدهای تولیدی و شرکت‌هایی که بر اثر آسیب‌های وارد شده فعالیت آن‌ها مختل شده و شماری از کارکنانشان بیکار شده‌اند، بازدید شد تا مسائل و مشکلات این بخش‌ها از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی دولت با اشاره به ادامه برنامه‌های سفر خود گفت: در ادامه نیز با اعضای انجمن شیلات و جامعه صیادی استان که در روزهای اخیر متحمل خسارت شده‌اند، دیدار و گفت‌وگو خواهیم داشت.

وی ابراز امیدواری کرد: با عنایت الهی، تلاش دولت و همراهی مردم، همان‌گونه که در سال‌های گذشته با حفظ وحدت، همدلی و مقاومت از شرایط دشوار عبور کردیم، این بار نیز شاهد بازسازی، جبران خسارت‌ها و بازگشت شرایط عادی به زندگی مردم خواهیم بود.

مهاجرانی در پایان بار دیگر از مردم استان بوشهر، استاندار، مدیران و تمامی عوامل اجرایی استان به دلیل همکاری و همراهی در این سفر قدردانی کرد.