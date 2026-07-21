https://mehrnews.com/x3cCPL ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ کد مطلب 6895218 استانها کردستان استانها کردستان ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ پیام نوجوانان بیجاری در تجمعات خیابانی بیجار- نوجوانان دیار گروس پیام ایستادگی و مقاومت خود را ار دل میدان مخابره کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6895218 کپی شد مطالب مرتبط حماسه مردم دیار گروس در اجتماعات شبانه حماسه مردم بیجار در اجتماعات خیابانی اجتماع حماسی مردم دیار گروس در میدان آیت الله فاضل گروسی صد و چهل و سومین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان برچسبها بیجار تجمع مردمی حماسه حضور
نظر شما