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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

پیام نوجوانان بیجاری در تجمعات خیابانی

پیام نوجوانان بیجاری در تجمعات خیابانی

بیجار- نوجوانان دیار گروس پیام ایستادگی و مقاومت خود را ار دل میدان مخابره کردند.

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کد مطلب 6895218

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