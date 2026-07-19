شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح مرکز جامع سرطان امام علی (ع) همزمان با سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و هیأت همراه به استان البرز خبر داد و گفت: این پروژه درمانی با برخورداری از تجهیزات پیشرفته، به عنوان تنها مرکز دولتی ارائه‌دهنده خدمات رادیوتراپی در استان، نقش مهمی در ارتقای خدمات درمان بیماران مبتلا به سرطان خواهد داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: همزمان با سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و هیأت همراه به استان البرز، مرکز جامع سرطان امام علی (ع) به صورت رسمی افتتاح و آماده ارائه خدمات تخصصی به شهروندان خواهد شد.

وی افزود: این پروژه درمانی دارای ۳۰ تخت بستری است و در زمینی با زیربنای پنج هزار متر مربع در کلان‌شهر کرج احداث شده است.

سرمایه‌گذاری ۲.۳ همتی برای توسعه خدمات درمان سرطان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اشاره به هزینه اجرای این طرح بیان کرد: اعتبار ساخت این مرکز هزار میلیارد تومان بوده و با احتساب تجهیزات پزشکی پیشرفته، مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده برای این پروژه به ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (۲.۳ همت) رسیده است.

صیادی تصریح کرد: تجهیز این مرکز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین درمان سرطان انجام شده و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به بیماران فراهم شده است.

تنها مرکز دولتی رادیوتراپی البرز

وی با بیان اینکه مرکز جامع سرطان امام علی (ع) تنها مرکز دولتی ارائه‌دهنده خدمات رادیوتراپی در استان البرز است، گفت: بهره‌برداری از این مجموعه، دسترسی بیماران به خدمات درمانی تخصصی را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد و نیاز بسیاری از بیماران به مراجعه به استان‌های دیگر را برطرف می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز ادامه داد: راه‌اندازی این مرکز علاوه بر کاهش هزینه‌های درمان، موجب کاهش هزینه‌های ایاب و ذهاب، صرفه‌جویی در زمان بیماران و خانواده‌های آنان و افزایش سرعت دسترسی به خدمات درمانی خواهد شد.

صیادی خاطرنشان کرد: افتتاح این مرکز یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حوزه سلامت استان البرز در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و می‌تواند ظرفیت درمان بیماران مبتلا به سرطان را به طور چشمگیری افزایش دهد.

وی تأکید کرد: بهره‌برداری از مرکز جامع سرطان امام علی (ع) ضمن ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات درمانی، زمینه ارائه خدمات تخصصی و باکیفیت به بیماران استان البرز و حتی استان‌های همجوار را فراهم خواهد کرد.