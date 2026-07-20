قربانی: ۹۰ کودک کار در بهارستان طی چهار ماه شناسایی شدند

مهدی قربانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد اداره بهزیستی بهارستان، از شناسایی ۹۰ کودک کار در چهار ماه نخست سال خبر داد.
وی که رئیس اداره بهزیستی بهارستان است، اظهار کرد: در این مدت ۲۵۰ گزارش از طریق خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی دریافت و پس از بررسی، ۹۰ کودک کار شناسایی شدند.
قربانی افزود: بررسیها نشان میدهد حدود ۹۰ درصد این کودکان به دلیل مشکلات معیشتی خانوادهها ناچار به کار شدهاند که این موضوع از مهمترین آسیبهای اجتماعی شهرستان به شمار میرود.
رئیس اداره بهزیستی بهارستان همچنین از شناسایی ۱۵ کودک بازمانده از تحصیل خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای رفع مشکلات این افراد و بازگشت آنان به چرخه آموزش در حال انجام است.
وی با اشاره به خدمات گسترده بهزیستی در شهرستان، خاطرنشان کرد: هماکنون هشت هزار و ۶۷۰ پرونده معلولیت، سه هزار و ۶۵۰ زن سرپرست خانوار و ۱۲۴ کودک بیسرپرست و بدسرپرست تحت پوشش این نهاد قرار دارند و خدمات حمایتی، توانبخشی، اشتغال و بیمه به آنان ارائه میشود.
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