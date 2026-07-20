به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه صبح دوشنبه در بازدید از مجتمع گاز پارس جنوبی با قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه اظهار کرد: دشمن با حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشور، خسارت‌هایی به یکی از مهم‌ترین پالایشگاه‌های گازی وارد کرد که در نتیجه آن، تولید روزانه گاز حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت.

وی با بیان اینکه متخصصان و نیروهای داخلی توانسته‌اند روند بازسازی تأسیسات را با سرعت آغاز کنند، افزود: مایه افتخار است که فرزندان این سرزمین با تکیه بر دانش و توان فنی خود، در کوتاه‌ترین زمان برای احیای این تأسیسات اقدام کرده‌اند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط دشوار فعالیت در تأسیسات گازی تصریح کرد: کارکنان پارس جنوبی در حالی مشغول بازسازی هستند که هر لحظه خطر انفجار یا نشت گازهای سمی وجود دارد، اما با ازخودگذشتگی و ایثار، جان خود را برای حفظ تولید انرژی کشور به خطر انداخته‌اند.

قائم‌پناه ادامه داد: تلاش این نیروها نقش مهمی در تأمین ثروت ملی و پایداری انرژی کشور دارد تا مردم در زمستان با کمبود گاز و در تابستان با قطعی برق مواجه نشوند.

وی با ابراز تأسف از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی کشور توسط دشمن، گفت: ایثار و فداکاری کارکنان صنعت نفت و گاز در عسلویه کمتر از رزمندگانی که در خطوط دفاعی از کشور حراست می‌کنند نیست و این تلاش‌ها شایسته قدردانی و افتخار ملی است.