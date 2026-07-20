به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائمپناه که بهمنظور بررسی وضعیت استانهای جنوبی کشور به همراه وزیر نیرو و جمعی از معاونین وزارتخانههای مختلف عازم جنوب کشور شده است، اظهار کرد: به نمایندگی از سوی دولت و رئیسجمهور به استانهای جنوب کشور آمدیم تا حمایت خود را از مردم استانهای جنوبی کشور اعلام کنیم و بگوییم تمام قد در کنار مردم سیستان بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان ایستادیم.
وی با بیان اینکه عسلویه مهد انرژی ایران است و اصلیترین منابع گازی کشور در اینجا قرار دارد، ادامه داد: تعدادی از پالایشگاههای گازی و صنایع پتروشیمی ما مورد اصابت قرار گرفتند. به دست توانای کارگران و مهندسان این استان بازسازی شروع شده است و بازگشت به خط تولید شکل میگیرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور توضیح داد: خوشبختانه وزیر نیرو دستوراتی در حوزه انرژی برای استان بوشهر صادر کردند تا مردم با توجه به هوای گرم کمتر در سختی باشند. تصمیماتی درباره بازسازی گرفته شد که انشاءالله با همکاری وزرای دیگر اقدام میشود.
قائمپناه یادآور شد: هدف از این سفر حمایت از مردم و مسئولین استان و کارکنان دولت بود که با همه سختیها در تأمین برق و انرژی با شجاعت اقدام کردند و علیرغم وجود خطرات جانی کار خود را انجام میدهند. عزیزان روی دکل نفتی و گازی روی دریای خلیجفارس و عمان علیرغم تهدید دشمن ایستادگی میکنند تا بین گاز این اسکلهها با پالایشگاه اتصال برقرار کنند.
وی گفت: امیدوارم صادقانه خادم مردم بهویژه مردم جنوب ایران باشیم که سینه خود را مقابل دشمن ستبر کردهاند. بهعنوان دولت آمدهایم به رزمندگان و نیروی دریایی خداقوت بگوییم و هم از مسئولین و حمایت کنیم و هم از مردمی حمایت کنیم که با اتحاد و انسجام پای کار ایستادهاند. مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی تعریف کردند. انشاءالله بتوانیم همه با اتحاد و انسجام ملی ایران را آباد و آزاد بسازیم.
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