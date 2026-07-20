به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) در اطلاعیهای اعلام کرد: عملیات انهدام مهمات عملنکرده امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ در محدوده بندرجاسک به صورت کنترلشده انجام خواهد شد.
در این اطلاعیه با اشاره به احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده اجرای عملیات، تأکید شده است که این اقدام کاملاً کنترلشده بوده و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) از شهروندان خواست با حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیههای مرتبط را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.
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