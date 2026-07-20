به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری اظهار داشت: در هفته ای که گذشت با شعله ور شدن آتش جنگ و کینه آمریکا علیه ایران و تاسیسات و زیرساخت‌های ما در جنوب کشور و برخی دیگر از شهرها را هدف قرار دادند و بدین ترتیب باز هم منطق ویرانگر آمریکا نمایان شد.

وی ادامه داد: حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، پل‌ها، مراکز درمانی و خدماتی تنها حمله به چند نقطه روی نقشه نیست. حمله به حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی است.آنها که ایران را بر صفحه نقشه به چند استان، شهر و نقطه فرومی‌کاهند هنوز حقیقت این سرزمین و هویت آن را نشناخته‌اند. ایران مجموعه‌ای از جزایر دورافتاده نیست که بشود بخشی از آن را زخمی کرد و بخش دیگر ساکت بماند.



وی گفت: جنوب خود ایران است، آنها مرزهای دوردست نیستند و نزدیک ترین به قلب ایرانیان هستند. ایران یک پیکر است و هر زخمی بر گوشه آن زخمی بر این پیکر واحد است. مردم مقاوم جنوب امروز بیش از هر زمان دیگری سزاوار قدرانی هستند. مردمانی که با وجود همه سختی‌ها قامتشان خم نشده است. آنها نگهبانان خلیج فارس و سواحل مکران هستند.



بقائی افزود: حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی را با صریح‌ترین عبارات محکوم می‌کنیم.

سخنگوی وزارتخارجه افزود: امروز در کنار مردمان ایرانی در خطه جنوب ایران ایستاده‌ایم نه از سر شعار بلکه از سر باور. زیرا جنوب خود ایران است، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان نزدیک‌ترین نقطه به قلب هر ایرانی هستند.ایستادگی و استقامت و غیرت مردمان خطه جنوب را ارج می‌نهیم و دست مدافعان را می‌بوسیم.

بقائی در مورد پیروزی اسپانیا در جام جهانی فوتبال، اظهار داشت: حتما به تیم ملی فوتبال اسپانیا تبریک می‌گوییم. امسال جام جهانی شاید سیاسی‌ترین بازی‌ها بود. تبعیضی که برای تیم ملی فوتبال ایران قائل شدند این رویکرد ادامه یافت تا آخرین لحظات. برای ما ایرانی‌ها که قهرمانی را در پهلوانی و مرام جوانمردی و فتوت و ظلم ستیزی می‌بینیم رفتار تیم ملی اسپانیا در این چند ماه اخیر به مخالفت با تجاوزگری، نسل‌کشی و ظلم ارزشمند بود. رفتار تیم‌ملی اسپانیا در یک سال اخیر به مخالفت با تجاوزگری وظلم ارزشمند بود و یک دلیل اصلی که ایرانیان و مردم دنیا به دنبال پیروزی اسپانیا بود همین موضوع است؛ البته ما با آرژانتین مشکلی نداریم.

دیپلماسی نافی دفاع نیست

وی در مورداگر چندی بعد ترامپ باز هم درخواست مذاکره کند پاسخ ما چه خواهد بود؟ اظهار داشت: اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ ، دیپلماسی یا جنگ برای کشور ما مفید نیست.اینکه فکر کنیم دیپلماسی نافی دفاع است یا اینکه دفاع با دیپلماسی سازگاری ندارد به هیچ عنوان منطق صحیحی نیست. باید در نظر داشته باشیم کاری که سیدعباس انجام می‌دهد با کاری که سیدمجید انجام می‌دهد با یک هدف است.هدف صیانت از منافع ملی ایران است. گاهی با ابزار دفاع و گاهی با دیپلماسی و گاهی همزمان هر دو. اگر فکر می‌کنید دیپلماتها بخاطر ترس از فریبکار بودن دشمن این کار را ترک میکند، اینگونه نیست. مثل این است که بگوییم انهایی که پای لانچر نشسته اند از ترس اینکه طرف مقابل از تکنولوژی بالاتر برخوردار است جبهه را ترک کنند. مادر یک جنگ نابرابر قرار داریم. دیپلماتهای شما هم موظفند از منافع ایران دفاع کنند. دیپلماسی و میدان دو بال هستند و اگر هرکدام نتوانند وظیفه خود را در دفاع از ایران انجام دهد وظیفه حکمرانی ما به درستی انجام نمی‌شود. به همان اندازه که به مدافعان ایران پای لانچرها دفاع و افتخار میکنیم دیپلماتها هم بت همان اندازه شایسته دفاع هستند.

متن تفاهمنامه هیچ ابهامی ندارد

وی در مورد برخی خبرهای منتشر شده در مورد ابهام در متن یادداشت تفاهم گفت: مطلقا درست نیست، در عمل چنین تحلیلی در راستای توجیه بدعهدی امریکا خواهد بود. متن یادداشت تفاهم متن کوتاهی بود؛ ۱۴ بند دارد. کجای آن ابهام دارد؟ هیچ بهانه ای برای پیکان شکنی امریکا وجود ندارد. هیچ جا ندیدیم بگویند دررابطه با متن دچار اختلاف شدیم و حملات علیه ایران را سر گرفتیم.

بقایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره نتیجه تحقیقات پیرامون فاجعه میناب، مدعی شده است که تصاویر منتشرشده از این حادثه با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده‌اند و عملاً وقوع این جنایت را انکار کرده است؛ در واقع منکر این جنایتی شده که همه دنیا شاهد آن بوده اند. پاسخ شما به این ادعا چیست؟ گفت: مقامات آمریکایی باید در اطلاعاتی که می‌گیرند تجدیدنظر کنند. شاید مدام در معرض چنین گزارشاتی هستند که آنچه را دوست ندارند به عنوان اخبار فیک یا هوش مصنوعی به آنها تحویل می‌دهند؛ قبلا مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید را گفتند هوش مصنوعی است.

مستندسازی جنایات آمریکا در میناب و لامرد را با جدیت ادامه می‌دهیم

وی افزود: هیچ شکی در خصوص اینکه این اقدام وحشیانه توسط آمریکا عامدانه انجام شده نیست و خودشان هم به خوبی می‌دانند. آمریکایی‌ها با برجسته کردن موضوع میناب درصدد القای این هستند که هر جنایتی در این ایام صورت گرفته حتما قانونی بوده است. جنایت میناب تنها یکی از چندین هزار جنایت جنگی بود که مرتکب شدند و هیچ توجیه و بهانه‌ای نمی تواند اهمیت این جنایت را کم کند یا بار گناه و جرم مرتکبان و عاملان و آمران آن را کاهش دهد. با جدیت به مستندسازی این جنایت و لامرد ادامه داده و آمریکا را به خاطر این جنایات پاسخگو خواهیم کرد.

کسی که دنبال صلح شرافتمندانه است با تمام‌توان از مدافعین کشور دفاع کند

بقائی در مورد برخی اظهارات پیرامون اینکه در کشور یک عده بدنبال جنگند و عده ای دیگر به دنبال مذاکره گفت: بین ایرانیان کسی را به عنوان جنگ‌طلب نمی‌شناسم. مردمان ما به صلح دوستی مشهورند. مگر ما بودیم که جنگ را شروع کردیم؟ مگر ما نبودیم که تا اخرین لحظه برای پیشبرد دیپلماسی تلاش کردیم؟ هیچ آدم سلیم العقلی نیست که خواهان جنگ باشد. صلح یک کالای لوکس نیست که در طاقچه روابط بین الملل گذاشته باشند و به شما تقدیم کنند؛ برای صلح باید جنگید؛ به ویژه در منطقه ما. برای ایجاد صلح ما هزینه های فوق العاده ای داریم وبزرگترین انسانهایمان را تقدیم کرده ایم. واقعا باید از تصورات رمانتیک در مورد جنگ و صلح دست برداریم. جنگ را بر ما تحمیل کردند و ما به استقبال آن نرفتیم. در اسفند و خرداد گفتند برای جلوگیری از هسته ای شدن ایران و الان می‌گویند بخاطر آسیب دیدن دو سه کشتی در تنگه هرمز. در این شرایط اگر کسی دنبال صلح شرافتمندانه است باید با تمام‌توان از مدافعین کشور حمایت کند. هرگامی که از سوی دستگاه دیپلماسی و میدان برداشته می شود در راستای منافع ملت ایران است.

دیپلماسی هم راستا با مدافعان در نیروهای مسلح است

بقائی درمورد سفر عراقچی به قطر و دیدارش با همتای قطری و مباحث مطرح شده در خصوص طرح قطر برای آتش‌بس اظهار داشت: اصل موضوع که میانجیگرها فعالیت می‌کنند و تلاش می‌کنند از تشدید تنش جلوگیری کنند و از آن طرف اینکه ما از هیچ اقدامی برای توقف جنایات آمریکا فروگذار نمی‌کنیم همزمان که نیروهای مسلح ما با قدرت و قوت واکنش نشان می‌دهند تردیدی نیست. دیپلماسی وظایفش را خوب می‌شناسد و هم راستا با مدافعان در نیروهای مسلح است. پیشنهادهایی از سوی میانجی‌ها مطرح شده و دریافت کرده‌ایم. اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده‌هایی از سوی برخی از میانجی‌ها به ما واصله شده تأیید می‌شود.



وی در مورد اظهارات روبیو مبنی بر انجام دیپلماسی با ایران، گفت: بارها آمادگی شان‌را دیدیم و امتحان کردیم. وقتی آمریکا سخن از دیپلماسی میگوید یعنی تهدید و ارعاب. تا زمانی که اینگونه باشد قطعا پاسخ ما دفاع از کرامت ایرانیان است.

سخنگوی وزارت خارجه درمورد اظهارات ترامپ در خصوص تصرف جزیره خارگ و واکنش ایران و تبعات این تهدیدات گفت: تبعاتش را خواهند دید. کسانی در همان مناطق هستند که تعدادشان کم نیست که لحظه شماری می‌کنند برای خوشامدگویی به این افراد.



بقائی با اشاره به توقف تعهدات ایران ذیل یادداشت تفاهم گفت: در مورد یادداشت تفاهم از ابتدا منطقش روشن بود، تعهد در برابر تعهد. مادامی که طرف مقابل اجرا می‌کرد ما هم اجرا می‌کردیم. ما پیشگام در نقض عهد نیستیم، زمانی که تعهداتشان را نقض کردند ما هم اعلام کردیم اجرا نمی‌کنیم. یک تفاهم مادامی ارزش دارد که طرف‌ها پایبند باشند وگرنه نوشته بر روی کاغذ است، ما بر همین منوال کار را ادامه خواهیم داد.

وی در مورد حملات به زیرساختهای ایران، گفت: هیچ زخمی باعث نخواهد شد ایران‌در دفاع از حاکمیت ملی وعزت مردمانش مماشات کند. شیوه ای که یادوار رفتارهای داعش است. اینها با هیچ‌یک از معیارهایی که توصیف می‌کنند سازگاری ندارد. اگر فکر می‌کنند با آسیب زدن به زیرساخت و بیمارستان‌ها و کشتن افراد می توانند کوچکترین سستی ایجاد کنند صحیح نیست. هر زخمی که به ما می‌زنند ما را در دفاع از کیان ایرانیان مصمم‌تر می‌کند.

حمله به تاسیسات دارخوین ناقض تعهدات منع اشاعه است

سخنگوی وزارت خارجه در مورد اینکه آیا تغییر در دکترین نظامی ایران ایجاد شده است، گفت: بررسی در مورد هر موضوعی یک امر مستمر است. هرموضوعی که به امنیت و روابط بین الملل ایران ‌مربوط شود بررسی می‌کنیم. همچنان ما عضو معاهده منع اشاعه هستیم و در این زمین هم تعهداتمان را میشناسیم و هم انتظاراتمان را بیان می‌کنیم. حمله به تاسیسات دارخوین ناقض تعهدات منع اشاعه است که باید محکوم شود.

وی در مورد مشورت با عمان برای مدیریت تنگه هرمز افزود: فارغ از بند پنج تفاهم نامه، ما به عنوان دولت ساحلی تنگه هرمز حقوقی داریم. از تجربه تجاوز نظامی و همکاری برخی کشورها به آنان درس‌هایی گرفته‌ایم و نباید اجازه دهیم این آبراه مورد سوءاستفاده علیه منافع ملی ایران قرار گیرد. کشورهای ساحلی هم ایران و عمان هستند. در این خصوص مصمم هستیم که تدابیر لازم برای اعمال حاکمیت خودمان اتخاذ کنیم. با عمان از مدت‌ها قبل یعنی از همان روزهای نخست آتش بس در مشورت بودیم. تلاش ما این بوده با همکاری عمان سازوکارهای لازم را تدوین کنیم. این کار باید با مشورت دو کشور ساحلی انجام شود. در این رابطه پیشنهادهایی مطرح شده است. در خصوص تنگه هرمز مصمم هستیم که حاکمیت خودمان را اعلام کنیم.



بقایی در مورد آزادی شهروند امریکایی گفت: پاسخی که قوه قضاییه ارائه داده است را تکرار کنم. تاکید کردند هیچ زندانی آمریکایی از زندانهای ایران آزاد نشده است. شما را به دستگاه متولی و تخصصی ارجاع می‌دهم.

حضور یک مقام بلندپایه از عراق در روز پنجشنبه

وی درمورد حضور وزرای خارجه در اجلاس شانگهای گفت: اجلاس وزرای خارجه شانگهای روزهای پنجشنبه و جمعه در قرقیزستان برگزار خواهد شد. برنامه ما هم این است که در این اجلاس شرکت کنیم. این اجلاس دستورکارهای خودش را دارد و هم فرصتی برای رایزنی وزیرخارجه با سایر وزرای خارجه است. البته روز پنجشنبه ما میزبان یک مقام بلندپایه از عراق هم خواهد بود.

وی در مورد آخرین پیگیری های حقوقی شهادت رهبر ایران گفت: جنایتی که علیه ایران شد به‌ویژه شهادت رهبر ایران و بسیاری از مقامات سیاسی و نظامی، جنایتی بی سابقه و نابخشودنی بود. پیگیری خونخواهی و مطالبه اجرای عدالت یک امر ملی است و همه ارکان حاکمیت در این زمینه خودشان را مسئول می‌دانند. همانطور که همه مردمان و آزادگان جهان در این امر خودشان را سهیم می‌دانند. ما در دستگاه دیپلماسی از ابزارها استفاده خواهیم‌کرد، هم در رابطه با مستندسازی این جنایات و هم در ارتباط با هر سازمان بین المللی. این جنایت فراتر از پیگیری هر مرجع و نهادبین المللی است. هم قوه قضائیه ما در این خصوص مسئولیت‌های روشنی دارد.

بقائی در مورد سفر نخست وزیر عراق به ایران و اینکه آیا حامل پیام آمریکاست، افزود: این سفر دوجانبه است و رابطه ما با عراق را همه می‌دانید چقدر اهمیت دارد. ما همواره برای ثبات، رفاه و استقلال و حاکمیت عراق ارزش ویژه‌ای قائل بودیم و از هیچ اقدامی فروگذار نکردیم که هم در سطح دوجانبه روابطمان را ارتقاء دهیم و هم کمک کنیم به صیانت از حاکمیت و استقلال عراق با احترام گذاشتن به روندهای داخلی در عراق. این رویه دیگران نبوده است. همیشه مبنای آمریکا دخالت و تحمیل در رابطه با کشورهای منطقه و از جمله عراق بوده است. سفر نخست‌وزیر عراق به ایران سفر بسیار مهمی است و پیشاپیش به ایشان و هیئت همراه خوشامد می‌گوییم و اطمینان داریم این سفر می‌تواند نقطه عطفی در روند رو به رشد روابط باشد. قرار است در خصوص موضوعات مرزی، امنیت مشترک دو کشور و ... بحث و گفت‌وگو شود و تصور می‌کنم در جریان سفر چند یادداشت تفاهم امضا شود.

وی در مورد سفر وزیر کشورمان به پاکستان گفت: این سفر امروز انجام‌ می‌شود. یک‌سفر دوجانبه است و قرار است در حوژه های محتلف گفتگو و رایزنی صورت گیرد.

تکذیب خط قرمز پاکستان برای ایران

بقائی در مورد اینکه آیا از سوی مقامات پاکستانی به ایران اعلام شده که حمله به عربستان خط قرمز است، گفت: خیر.

تکذیب حضور مستشاران نظامی ایران در کوبا

وی در مورد ادعاهای مقامات آمریکایی درباره حضور مستشاران نظامی ایران در کوبا افزود: می‌دانید، می‌دانیم و می‌دانند که دروغ می‌گویند. کوبا الان بیش از ۷۰ سال است که در معرض فشار و تحریم آمریکاست. مردم کوبا مردمانی آزاده و طالب استقلال و احترام به حاکمیتشان هستند. روندی که در دو سال گذشته در آمریکای لاتین شروع شده، روندی است بسیار خطرناک و تبلور یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه آمریکاست که دوست دارد همه کشورها را تابع خودش کند. اعمال فشار و تحریم و حصر اقتصادی کوبا را محکوم می‌کنیم. روابط خوبی را با کوبا داریم مشروع و بر مبنای حقوق بین‌الملل و منشور ملل و این روابط را ادامه می‌دهیم. جامعه جهانی باید به هوش باشد که استمرار این روند همه بنیان‌های حقوق بین‌الملل و منشور ملل را رو به اضمحلال خواهد برد.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد بهتر اجرا شدن روند دیپلماسی و حمایت افکار عمومی از آن گفت: پاسخ این را می‌گذارم برعهده شما نمایندگان افکار عمومی که بخشی از آن تبیین و دامن نزدن به جنگ است. این را بدانیم که جمهوری اسلامی ایران و سامانه حکمرانی هر دو ابزار را نیاز دارد.



بقائی درباره سکوت آژانس در خصوص حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و تداوم روابط ایران و آژانس هم اظهار داشت: قطعاً این سکوت و بی تفاوتی باعث تقویت اعتماد ما به آژانس نخواهد شد. از اینکه آژانس اعلام موضع نمی‌کند قرار نیست که در اصل موضوع تفاوتی ایجاد شود. اصل موضوع یعنی حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز یک کشور خلاف قواعد بین‌المللی است. این حمله خیلی رسواکننده است و این نشان می‌دهد ادعای آمریکا مبنی بر نگرانی در خصوص اشاعه هسته‌ای بی پایه است. این حمله نشان می‌دهد آمریکا با صنعت، شکوفایی اقتصادی و رفاه ایران مشکل دارد و همه ادعاهای دیگر بی پایه است.

وی در مورد انجام مذاکرات احتمالی، گفت: ما وارد اتاقی نشدیم که وارد و خارج شویم. فعلا ما بر دفاع از ایران متمرکز هستیم و وظیفه ما دفاع از مدافعین وطن است. یک سندی را تفاهم کردیم، سندی که با هر معیاری تامین کننده منافع ملی بوده است. دو طرف داشته است و متن فارسی و انگلیسی هم داشته است. طرف مقابل نه تنها اجرا نکرده بلکه نقض کرده است. کاملا روشن است این سند در چه شرایطی قرار دارد.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد سفر عراقچی به اسلام آباد گفت: قرار است وزیر کشور ما سفری به اسلام اباد داشته باشد که دوجانبه خواهد بود.

تنگه هرمز قابل به حاشیه رفتن نیست

وی در مورد اظهارات لاوروف افزود: رابطه ما با روسیه جامع و بر اساس توافقنامه مشارکت راهبردی در زمینه حمل و نقل و ترانزیت و … است. در مورد همکاری با کریدورها و تقویت همکاری‌های ریلی برنامه های مفصلی داریم. هر دو کشور برای تسریع روند همکاری ها جدیت دارند.



سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات آمریکایی‌ها برای به حاشیه بردن حاکمیت ایران در تنگه هرمز گفت: ۸۰سال است که تلاش می‌کنند تنگه هرمز را به حاشیه ببرند اما تنگه هرمز قابل به حاشیه رفتن نیست.

وی در مورد حمله به اربیل گفت: ما به هیچ طرفی حمله نمی‌کنیم؛ ضربات دفاعی ایران یا علیه پایگاه‌های آمریکاست یا در رابطه با ضرباتی که علیه مراکز تجمع و امکانات نظامی و پایگاههای مورد استفاده گروههای ضد ایرانی مستقر در خاک کشور های همسایه است که در راستای دفاع مشترک ایران و عراق از امنیت ایران است. با دوستانمان در اربیل مرتبا در ارتباطیم. انتظار داریم روند همکاری ها بین دو کشور براساس تفاهم امنیتی به شیوه ای پیش رود که ناگزیر به انجام چنین اقداماتی برای دفاع از حاکمیت نباشیم.

در دفاع از کشورمان جدی و مصمم خواهیم بود

وی در مورد حملات ایران به بحرین و امارات گفت: براساس اصل حقوق بین الملل کشورها موظف هستند، اجازه استفاده از خاک خود علیه کشور دیگر را ندهند. نقض حاکمیت کشورهای منطقه بیش از همه توسط امریکا صورت میگیرد. کاری که ایران‌ انجام میدهد منطبق بر اصل دفاع است. ما در دفاع از کشورمان جدی و مصمم خواهیم بود.



بقائی در مورد اظهارات یک مقام آمریکایی تصریح کرد: آمریکایی‌ها رسما اعتراف کردند به اینکه به هیچ یک از قواعد حقوق بشردوستانه وقعی نخواهند گذاشت. وزیر جنگ آمریکا در همان روزهای نخست شروع تجاوز نظامی ایران اعلام کرد که ما به قواعد احمقانه نبرد پایبند نخواهیم بود. ناو دنای ما را صرفا برای سرگرمی منفجر کردند و ... اینها همه اعتراف به نیت‌شان برای پایبند نبودن به قواعد بشردوستانه بین‌المللی. تکرار این جنایات بار آنها را سنگین‌تر خواهد کرد و باید پاسخگوی این جنایات جنگی باشند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد اظهارات جی دی ونس که کارزای با بودجه کلان درصدد منحرف کردن روند مذاکرات با ایران است، گفت: دعواها و مباحث داخلی آمریکا را به خودشان واگذار می‌کنیم. برای ما عملکرد دولت آمریکا مهم است که در این موضوع خاص نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند. در بدسگالی رژیم صهیونیستی تردیدی نیست. این را هم منطقه ما و هم افکار عمومی آمریکا می‌دانند. ولی در اصل موضوع تفاوت ایجاد نمی‌کند.