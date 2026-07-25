به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در پرتوریا با انتشار تصویری از جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا درحالی که «الک» چهارمین فرزند تازه متولد شدهاش را در کنار همسر و فرزندانش در آغوش گرفته است، در فضای مجازی نوشت: «فرزندان بیگناهت در دادگاه جنایات جنگی شاهد محاکمهات خواهند بود».
معاون رئیس جمهور آمریکا و همسرش در حالی تولد فرزند نو رسیدهشان را جشن گرفتند، که مادران داغدار مینابی برای دومین ۶۲ تکه از اعضای پیکرهای متعلق به ۳۲ کودک معصوم و مظلوم دبستان شجره طیبه میناب را تشییع و دو باره سوگواری کردند و داغ میناب تازه شد ... اما از بین این ۶۲ تکه، باز هم هیچ اثری از #ماکان پیدا نشد ... کودکان معصومی که با موشکهای تروریستهایی آمریکایی پرپر شدند.
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