به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیرو اطلاع‌رسانی‌های پیشین درباره آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری با تاریخ حرکت یکم تا ۱۶ مردادماه، فرآیند پیش‌فروش که قرار بود از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز آغاز شود، به دلیل قطع فیبر نوری در جریان عملیات عمرانی توسط یکی از پیمانکاران شهرداری و بروز اختلالات فنی در شبکه ارتباطی سامانه یکپارچه فروش بلیت رجا، با تأخیر مواجه شده است.

در این اطلاعیه آمده است که راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن عذرخواهی از هموطنان، اعلام می‌کند فرآیند پیش‌فروش بلیت پس از رفع کامل اختلالات فنی، مجدداً آغاز خواهد شد.

بر اساس اعلام راه‌آهن، روز و ساعت دقیق آغاز مجدد پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.