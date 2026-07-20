ابهام در فروش بلیت قطار اربعین؛ سامانه قطع بود، بلیت چگونه فروخته شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، پیشفروش بلیت قطارهای اربعین که قرار بود از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز (دوشنبه ۲۹ تیر) آغاز شود، از همان دقایق ابتدایی با اختلال در سامانههای فروش اینترنتی همراه شد؛ بهگونهای که بسیاری از متقاضیان امکان ورود به سایتهای فروش و خرید بلیت را نداشتند.
در همین حال، تعدادی از مخاطبان خبرگزاری مهر با ارسال پیامهایی، نسبت به وضعیت پیشآمده گلایه کردند. به گفته آنها، از دقایقی پیش از آغاز رسمی پیشفروش، بهصورت مستمر سامانههای فروش را رصد کردهاند، اما موفق به ورود به سایتها نشدهاند و اکنون نیز نگران هستند که پس از برقراری دسترسی، ظرفیت بلیتها تکمیل شده باشد.
در پی بروز این اختلال، راهآهن با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که به دلیل قطعی فیبر نوری در جریان عملیات عمرانی توسط یکی از پیمانکاران شهرداری و در نتیجه بروز اختلال فنی در شبکه ارتباطی سامانه یکپارچه فروش بلیت رجا، فرآیند پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای یکم تا ۱۶ مردادماه که قرار بود از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز آغاز شود، با تأخیر مواجه شده است.
راهآهن در پایان این اطلاعیه تأکید کرد که روز و ساعت دقیق آغاز مجدد پیشفروش بلیت قطارهای مسافری، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
با این وجود، دقایقی پیش از لحظه تنظیم این گزارش، ساعت ۱۶:۴۰ برخی مخاطبان خبرگزاری مهر به خبرنگار این خبرگزاری اعلام کردند که امکان ورود به سامانههای فروش برای آنها فراهم شده است، اما در مسیر تهران - کرمانشاه بلیتی برای خرید وجود ندارد و ظرفیت تمامی بلیتهای عرضهشده تکمیل شده است.
این موضوع در حالی است که راهآهن ساعاتی قبل علت تأخیر در آغاز پیشفروش را اختلال فنی در سامانه فروش عنوان کرده بود؛ موضوعی که اکنون پرسشهایی را درباره نحوه تکمیل ظرفیت برخی قطارها ایجاد کرده است.
ابهام اصلی اینجاست که اگر از زمان مقرر آغاز پیشفروش تا ساعات بعد، سامانه با اختلال مواجه بوده و بخش قابل توجهی از متقاضیان امکان دسترسی به سایتهای فروش را نداشتهاند، بلیتهای قطار در برخی مسیرها از جمله تهران - کرمانشاه چگونه به اتمام رسیده و چه افرادی موفق به خرید آنها شدهاند؟
از سوی دیگر، بررسیهای خبرنگار مهر و گزارشهای دریافتی از متقاضیان نشان میدهد با وجود آنکه راهآهن در اطلاعیه خود اعلام کرده بود پیشفروش مربوط به قطارهای با تاریخ حرکت یکم تا ۱۶ مردادماه است، درحال حاضر در سامانه فروش رجا در زمان دسترسی کاربران، بلیتها تنها تا دوم مردادماه عرضه شده؛ بلیتهایی که ظرفیت آنها نیز تکمیل شده است.
بر همین اساس، ابهام دیگری نیز مطرح میشود؛ اگر سامانه فروش تا لحظاتی قبل با اختلال فنی مواجه بوده و راهآهن نیز آغاز پیشفروش را به تعویق افتاده اعلام کرده است، بلیتهای مسیر تهران - کرمانشاه برای روزهای یکم و دوم مردادماه چگونه در سامانه عرضه شده و پیش از دسترسی بخش قابل توجهی از متقاضیان، ظرفیت آنها به پایان رسیده است؟
در مجموع، جمیع ابهامات ایجاد شده پیرامون فرآیند پیشفروش بلیت قطارهای اربعین، ضرورت شفافسازی از سوی راهآهن را بیش از پیش نمایان میکند؛ چراکه ارائه توضیحات دقیق درباره نحوه عرضه بلیتها، علت تکمیل ظرفیت برخی مسیرها و روند دسترسی کاربران به سامانههای فروش، میتواند ضمن رفع ابهامات موجود، به تنویر افکار عمومی و جلب اعتماد متقاضیان کمک کند.
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