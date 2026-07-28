به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ مرداد، از روز چهارشنبه ۷ مردادماه آغاز می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، پیش‌فروش بلیت قطارها برای مسیرهای رفت تا ۳۱ مرداد و مسیرهای برگشت تا یکم شهریور، در تمامی محورهای ریلی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۷ مرداد، از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام خواهد شد.

همچنین پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پس از پایان عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد، پیش‌فروش بلیت به‌صورت همزمان از طریق درگاه‌های اینترنتی و مراکز مجاز فروش حضوری ادامه خواهد داشت.