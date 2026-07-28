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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری نیمه دوم مرداد از چهارشنبه آغاز می‌شود

پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری نیمه دوم مرداد از چهارشنبه آغاز می‌شود

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ مرداد، از ساعت ۸:۳۰ روز چهارشنبه (۷ مرداد) آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ مرداد، از روز چهارشنبه ۷ مردادماه آغاز می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، پیش‌فروش بلیت قطارها برای مسیرهای رفت تا ۳۱ مرداد و مسیرهای برگشت تا یکم شهریور، در تمامی محورهای ریلی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۷ مرداد، از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام خواهد شد.

همچنین پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پس از پایان عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد، پیش‌فروش بلیت به‌صورت همزمان از طریق درگاه‌های اینترنتی و مراکز مجاز فروش حضوری ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6901684
زهره آقاجانی

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