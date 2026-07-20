به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در پی حملات دشمن متخاصم آمریکایی به برخی زیرساخت‌های مناطق جنوبی کشور که موجب خسارت و اختلال در روند خدمت‌رسانی به مردم شد، دستورهای لازم را برای تسریع در امدادرسانی و حمایت همه‌جانبه از آسیب‌دیدگان در استان‌های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان صادر کرد.

وی با تأکید بر اینکه تأمین آب شرب باید در اولویت اقدامات امدادی قرار گیرد، بر هماهنگی کامل با استانداران این چهار استان و انجام اقدامات سریع، مؤثر و به‌موقع در مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، تأمین جیره خشک غذایی، آب معدنی، بسته‌های معیشتی ویژه بحران، بسته‌های بهداشتی و همچنین پشتیبانی عملیاتی از نیروهای اجرایی و میدانی، از جمله اقداماتی است که ستاد اجرایی فرمان امام برای خدمت‌رسانی به مردم مناطق آسیب‌دیده در دستور کار قرار داده است.

همچنین در پی آسیب‌دیدگی آب‌شیرین‌کن منطقه جاسک در استان هرمزگان بر اثر حملات دشمن آمریکایی و قطع آب ۲۰ روستا، ستاد اجرایی فرمان امام با هماهنگی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ۳۰ مخزن پنج‌هزار لیتری آب و ۱۰ دستگاه تانکر سیار را برای تأمین آب شرب و تداوم خدمت‌رسانی به این منطقه اعزام خواهد کرد.