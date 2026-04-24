  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

وحدت مسئولان و همدلی مردم سد محکمی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایران

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: در سایه تنش‌ها و احتمال تقابل مجدد میان ایران و آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی، انسجام میان مسئولان و همدلی مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به انتشار پیام مشترک وحدت سران قوا، گفت: در سایه تنش‌ها و احتمال تقابل مجدد میان ایران و آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی، انسجام میان مسئولان و همدلی مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، اتحادی که می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای حفظ آرامش، اقتدار ملی و عبور از شرایط حساس کشور باشد.

وی افزود: همانطور که در این پیام اشاره شده، «در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آنهم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.»

گفتنی است رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در ادامه انتشار پیام‌های دروغین خود، مدعی شکاف و اختلاف میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران شده بود.

کد مطلب 6809727
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها