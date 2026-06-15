«عشق در دل بماند» شنیدنی شد؛ نتیجه چند ماه تمرین عاشقانه!

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «عشق در دل بماند» با مدیریت هنری محمدباقر زینالی و همراهی گروه «هورآهنگ» در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی منتشر شد.

محمدباقر زینالی در توضیح این اثر موسیقایی نوشته است:

آلبوم «عشق در دل بماند» پس از هشت سال نمونه صوتی ضبط استودیویی کنسرت «سه گاه در ۳ گاه (اجرا شده در دی ماه ۱۳۹۷)» سرانجام در پلتفرم های جهانی موسیقی در دسترس قرار گرفته است.

این مجموعه براساس اشعار حضرت سعدی طراح شده، حاصل نگاه، مداقه و بازنگری من در ساختار دستگاه سه گاه بر اساس روایت های گوناگون و سلیقه شخصی ام بوده است؛ اثری که با همدلی و هنرنمایی اعضای حرفه ای و دوستان همراه در گروه «هورآهنگ» و ماه ها تمرین عاشقانه به ثمر رسید.

حسین مشیری پور خواننده، سعید جلالیان نوازنده تمبک، آرش عزیزی نوازنده تار، علی اکبر داداش زاده نوازنده عود، محمد یوسفی نوازنده نی، چکاد فشارکی نوازنده کمانچه، بهمن وخشور طراح پوستر کنسرت و عباس ملک حسینی ناشر گروه اجرایی این پروژه موسیقایی را تشکیل می دهند.

ساختار و فرم آلبوم براساس تقسیم دستگاه سه گاه به سه بخش اصلی «درآمد سه گاه و حصار»، «زابل و مخالف سه گاه »، «زهاب و متعلقات آن» پیش روی مخاطبان گرفته و در هربخش گوشه هایی روایت شده و قطعات و تصنیفی متناسب با فضای آن بخش ساخته و اجرا شده است. همچنین بخش آوازی و جواب های ساز پیش از ضبط، کاملا طراحی و پرداخت شده بودند.

محمدباقر زینالی آهنگساز، مدرس و نوازنده سنتور از هنرمندانی است که در سیزده سالگی آموختن موسیقی را با ساز سنتور آغاز کرد. وی در سال ۱۳۷۸ هنگام تحصیل کارشناسی نقاشی در تهران نزد سیامک آقایی با ردیف میرزا عبدالله و شیوه‌های اجرایی استادان سنتور آشنا شده و سپس برای تکمیلی آموخته‌های خود نزد مجید کیانی رفت.

این هنرمند سپس سه تار را نزد فرشاد توکلی و کمانچه را نزد شهریار جمشیدی و عود را به صورت خودآموز فرا گرفت. زینالی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ با ساز کمانچه قسمت‌هایی از ردیف میرزا عبدالله را نزد علی اکبر شکارچی نواخت و هم اکنون نیز به نوازندگی، آموزش، تنظیم موسیقی و نیز ضبط موسیقی در استودیوی خود مشغول است.