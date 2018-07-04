قیمت کالاها در بازار هرمزگان به طور دائم رصد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان با بیان اینکه اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف باید نظارت لازم را بر بازار انجام دهند، عنوان کرد: در کنار نظارت اتحادیه ها، دستگاه های اجرایی مسئول نیز نظارت و بازرسی از بازار را انجام می دهند اما کارها باید با تکیه بر خود بازاریان صورت گیرد.

وی ادامه داد: اداره کل تعزیرات حکومتی و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به طور دائم قیمت کالاها در بازار را رصد می کنند و با تخلفات نیز به طور قاطع برخورد خواهد شد.

استاندار هرمزگان افزود: انتظار داریم خود بازاریان و صنوف نیز کنترل و نظارت بر بازار را انجام دهند تا تخلفی صورت نگیرد.

همتی با بیان اینکه جلسات تنظیم بازار به طور منظم در شهرستان های استان برگزار می شود، تصریح کرد: قیمت کالاهای اساسی نیز دائما کنترل می شود و برای کالاهایی که منشا داخلی دارند، دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و دولت برای واردات کالاهای اساسی نیز یارانه و ارز لازم را اختصاص می دهد و دلیلی ندارد این کالاها با قیمت بالاتری عرضه شوند.

وی با تاکید بر اینکه همه باید خود را مسئول بدانیم و قیمت ها نباید بدون دلیل افزایش یابد، اظهار داشت: همه باید مراقبت و نظارت لازم را مدنظر قرار دهیم و هرجا موردی خارج از چارچوب اتفاق افتاد، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه دشمن با توطئه افکنی بر علیه کشور ما جنگ اقتصادی به راه انداخته است، اضافه کرد: همان طور که با مشارکت مردم در جنگ نظامی و دوران دفاع مقدس توانستیم بر دشمن غلبه کنیم در جنگ اقتصادی نیز می توانیم با تکیه بر مشارکت مردم پیروز شویم.

همتی گفت: بازاریان، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی قرار دارند و همه باید به وظیفه خود در این جنگ درست عمل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به روحیه خوب و مشارکت مناسبی که مردم، بازاریان و مسئولان دارند می توانیم با کمترین التهاب در این جنگ اقتصادی بر دشمن پیروز شویم و پیروزی در جنگ اقتصادی موجب اقتدار کشور در حوزه اقتصاد همانند دیگر حوزه ها خواهد شد.