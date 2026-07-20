تکمیل فولاد ازنا به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز دوشنبه در دیدار با معاون وزیر صمت، اظهار داشت: برنامه توسعه لرستان بر پایه ۱۰۷ پروژه پیشران در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، زیرساخت و عمران، نقشه راه پیشرفت لرستان، طراحی شده و تمام ظرفیت و منابع استان بر اجرای آنها متمرکز شده است.

وی ادامه داد: اجرای پروژه‌های پیشران و مهم استان در حوزه صنعت، معدن و تجارت با کمک این وزارتخانه از پیشرفت مناسبی برخوردار شده ولی حمایت کافی از این پروژه‌ها جهت تکمیل آنها باید صورت بگیرد تا در این مسیر هم شاهد رشد و توسعه استان و بهبود معیشت مردم باشیم.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کارخانه فولاد ازنا یکی از مهم‌ترین پروژه‌های پیشران استان است، گفت: تکمیل این طرح می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید، اشتغال و توسعه صنعتی لرستان داشته باشد.

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت سه منطقه ویژه اقتصادی ازنا، بروجرد و خرم‌آباد اشاره کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای فعال‌سازی این مناطق و جذب سرمایه‌گذاری در آنها انجام شده و انتظار می‌رود روند توسعه این مناطق با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت شتاب بگیرد.

وی ادامه داد: تغییر نگاه به ظرفیت‌های لرستان و مطالبه‌گری برای تأمین نیازهای استان، از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت استان در این دوره است و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های ملی، پروژه‌های اولویت‌دار را به نتیجه برسانیم.

استاندار لرستان بر تسریع در روند صدور مجوزهای زیست‌محیطی و اکتشافی برای طرح‌های معدنی تأکید کرد گفت: همکاری بین دستگاه‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای باشد که روند اجرای پروژه‌های معدنی و صنعتی با کمترین مانع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

شاهرخی ادامه داد: لرستان از نظر منابع طبیعی و اقتصادی از جمله استان‌های ممتاز کشور است و با برخورداری از منابع آبی فراوان، اراضی حاصلخیز، معادن غنی، آثار تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری، زمینه مناسبی برای توسعه و سرمایه‌گذاری دارد که باید با حمایت دولت، مشارکت‌بخش خصوصی و همراهی نخبگان به فعلیت برسد.